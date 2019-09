Stiri pe aceeasi tema

- George Pușcaș (23 de ani) a marcat unicul gol al Romaniei in victoria cu Malta, scor 1-0. Varful lui Reading promite doua victorii in partidele cu Suedia și Norvegia de pe teren propriu. „Cred ca cele 3 puncte sunt cele mai importante. Normal ca publicul voia mai mult, voia spectacol, dar cu echipe…

- Cosmin Contra, 43 de ani, a fost numit selecționerul Romaniei pe 22 septembrie 2017, in locul germanului Christoph Daum, iar obiectivul impus de FRF este calificarea la Euro 2020. ”Gurița” este selecționerul cu cel mai mare credit din istoria naționalei. Pe vremuri, alți antrenori ai naționalei erau…

- Atacantul Ianis Hagi a declarat, joi noapte, ca nationala Romaniei ar fi putut obtine un rezultat mai bun cu Spania, daca ar fi avut mai mult curaj."Pacat ca nu am scos mai mult, din pacate am avut doua ocazii mari pe final, dar atat s-a putut, acum trebuie sa ne concentram la meciul cu Malta.…

- Romania a pierdut cu Spania, scor 1-2, joi seara, pe Arena Nationala, iar tricolorii au cazut pe locul 4 in grupa F de calificare la EURO 2020. Suedia si Norvegia au castigat fara emotii meciurile cu Insulele Feroe, respectiv Malta, potrivit Mediafax. Tot joi seara, Suedia s-a impus cu 4-0 pe terenul…

- Sfarșitul lunii august a fost unul nefast pentru fotbalul romanesc, daca stam sa ne gandim ca CFR Cluj, deja calificata in grupele Europa League, nu a reușit sa repete evoluția excelenta de la Glasgow și in returul cu Slavia Praga, ratand astfel participarea in Liga Campionilor, iar FCSB nu a reușit…

- George Puscas le-a transmis un mesaj fanilor, duminica, el îndemnându-i pe suporteri sa sustina prima reprezentativa la meciurile cu Spania si Malta, din preliminariile Euro-2020, asa cum au facut-o pentru nationala de tineret, la Campionatul European, scrie News.ro.“Am ajuns…

- Luis Enrique (49 de ani) și-a dat demisia din funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Spaniei. Potrivit AS, fostul antrenor al Barcelonei a fost nevoit sa renunțe la postul de selecționer din cauza unor probleme personale, care nu au fost inca dezvaluite. Luis Enrique a stat pe banca…

- Romania a castigat, luni, meciul cu Malta de la La Valetta, scor 4-0 in preliminariile Euro 2020. Tot in Grupa F, Insulele Feroe – Norvegia 0-2 si Spania – Suedia 3-0. „Tricolorii” au deschis scorul rapid prin Pușcaș (7). Tot atacantul care joaca in Italia a majorat diferența (29). Chipciu (34) a prins…