- De la ora 17:00, CSM Vaslui – CSM Focșani 2007 Handbaliștii seniori ai Focșaniului vor incepe astazi, seria meciurilor de pregatire pentru viitorul sezon comnpetițional. Primul joc va fi in deplasare, la CSM Vaslui, astazi, incepand cu ora 17:00. Focșanenii au parcurs zece zile cu antrenamente intense,…

- Fotbaliștii seniori ai Focșaniului vor avea astazi, de la ora 17:30, pe stadionul Milcovul, al doilea meci de pregatire in vederea viitorului sezon competițional. Vor juca in compania divizionarei de Liga a II-a, Gloria Buzau, pe care au intalnit-o sambata in deplasare și de care au fost intrecuți cu…

- In partida care va incepe la ora 11:00, CSM 2007 va intalni recent promovata CSM Buzau Fotbaliștii seniori ai Focșaniului vor incheia, maine, cantonamentul de zece zile din stațiunea Covasna, cu un amical in care vor intalni singura echipa care i-a intrecut de doua ori in campionatul trecut: CSM Buzau.…

- La 11 iulie vor pleca in cantonament la Covasna; a fost stabilit programul jocurilor de pregatire Fotbaliștii echipei de seniori a CSM Focșani 2007 se vor reuni dupa vacanța luni, 8 iulie, la stadionul Milcovul, pentru a incepe antrenamentele pentru viitorul sezon competițional. Focșanenii vor avea…

- CSM Focșani 2007 – Politehnica Timișoara, astazi, 22 mai, ora 18:30, Sala Polivalenta Echipa de handbal seniori a Focșaniului va juca astazi, de la ora 18:00, pentru ultima oara in fața propriului public in ediția de campionat 2018-2019. Focșanenii vor disputa a doua partida din play-off cu timișorenii…

- CSM Focșani 2007 – Bucovina Radauți, astazi, 18 mai, ora 18:30, stadionul Milcovul Fotbaliștii seniori ai Focșaniului vor juca astazi, de la ora 18:00, ultima oara in actuala ediție de campionat in fața propriilor suporteri. Vor intalni ocupanta locului al doilea in clasament, Bucovina Radauți, o echipa,…