Fotbal: Florinel Coman (FCSB): Am avut mai multe ocazii decât Dinamo, trebuia să câştigăm Fotbalistul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat, sambata seara, dupa remiza cu Dinamo (scor 1-1), ca formatia sa a avut mai multe ocazii si merita sa castige. "A fost un meci frumos. Intr-un derby nu conteaza pe ce loc esti sau cate victorii ai in campionat. A fost un meci bun, cu multe ocazii. Parerea mea e ca noi am avut mai multe ocazii si trebuia sa castigam. Daca eram mai concentrati la finalizare puteam sa castigam. Ma bucur foarte mult ca am reusit sa marchez si in seara asta. E bine ca toti am intrat foarte montati, cred ca ei nici nu au existat in prima repriza", a spus el. "Nu vreau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

