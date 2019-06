Echipele Spaniei si Norvegiei au obtinut victorii, sambata, la debutul in cea de-a opta editie a Cupei Mondiale feminine de fotbal, gazduita de Franta intre 7 iunie si 7 iulie.



Spania a dispus de Africa de Sud cu scorul de 3-1 (0-1), la Le Havre, in Grupa B.



Echipa africana a deschis scorul prin Thembi Kgatlana (25), dar ibericele au intors scorul in ultimele 20 de minute, prin Jennifer Hermoso (69 - penalty, 83 - penalty) si Lucia Garcia (89). Africa de Sud a ramas in zece jucatoare in min. 82, Nothando Vilakazi primind al doilea cartonas galben pentru faultul care a…