Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii trecute a inceput ediția de campionat 2019-2020 a Ligii secunde la fotbal feminin. Din pacate, echipa Colegiului Național „Nicu Gane" Falticeni, nou promovata in acest eșalon, a debutat cu o infrangere. Fetele pregatite de profesorul Marcel Irimie au fost invinse ...

- Echipa de junioare Under 15 de la Colegiul Național „Nicu Gane" Falticeni a inceput in forța noua ediție a campionatului republican. In decurs de trei zile, formația pregatita de Marcel Irimie a disputat doua jocuri. In primul, a dispus pe teren propriu, cu 3-0, de Magura Bacau, iar ...

- Profitand de faptul ca „U” Olimpia Cluj nu a jucat in aceasta runda, meciul sau cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc fiind amanat, patru formatii au egalat campioana la puncte! Una dintre ele, care nu a jucat in prima etapa, Piros Security Arad, are chiar punctaj maxim, sase, ca si „U” Olimpia Cluj. In…

- Vicecampioana la zi Fortuna Becicherecu Mic a invins astazi fara probleme pe Universitatea Alexandria, in etapa a III-a a Ligii I de fotbal feminin. A fost 6-0 pentru banatence, care au evoluat pe teren propriu si au ajuns la doua victorii din trei partide. Adina Rognean, Nicoleta Deca (dubla), Cristina…

- Vicecampioana en-titre Fortuna Becicherecu Mic a inceput noul sezon de Liga 1 cu o infrangere, oarecum așteptata, in fața echipei ce a caștigat fiecare titlu in ultimul deceniu, Olimpia Cluj. Fetele pregatite de Florin Padurean au trecut insa repede peste acel eșec, venit la capatul unui meci totuși…

- Prima etapa, prima victorie un frumos debut al constantencelor de la ACS Selena SN Constanta. Cu scorul de 2 1, nou promovatele jucatoare de la ACS Selena SN Constanta au avut parte de o victorie surprinzatoare, pe teren propriu, in prima etapa a sezonului 2019 2020 a Ligii I la fotbal feminin. "Desi…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a acceptat, luni, judecarea litigiului deschis de FCSB impotriva Federatiei Romane de Fotbal privind obligativitatea infiintarii unor echipe de fotbal feminin de catre cluburile din Liga I, conform unor surse AGERPRES apropiate partilor. In adresa…

- 25 de elevi din clasele IX–XI, de la specializarea mate - info, din cadrul Colegiului National "Nicu Gane"Falticeni, au putut experimenta la propriu viata de student in cadrul unei școli de vara desfasurate la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei ...