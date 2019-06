Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Agnelli, presedintele Asociatiei Europene a Cluburilor (ECA) si al lui Juventus Torino, a dat asigurari, joi, in Malta, ca proiectul controversat de reformare a Ligii Campionilor la fotbal avansat de organizatia pe care o conduce este 'pentru Europa' si nu 'pentru marile

- Portarul italian Gianluigi Buffon (41 ani) va parasi pe PSG in aceasta vara, au anuntat oficialii gruparii franceze, dupa un sezon ratat al formatiei care nu a reusit sa ajunga in fazele superioare ale Ligii Campionilor. ''Dupa o perioada lunga de analiza, PSG si Gianluigi Buffon…

- Antrenorul Juergen Klopp nu exclude sa antreneze intr-o zi echipa germana de fotbal Bayern Munchen, dupa ce presedintele clubului bavarez, Franz Beckenbauer, a dezvaluit ca ar fi persoana ideala pentru campioana Germaniei, dar a reamintit ca are un contract cu Liverpool pana in 2022, relateaza DPA.…

- Fundasul olandez Matthijs de Ligt, capitanul lui Ajax Amsterdam, a descris ca un cosmar meciul retur cu Tottenham (2-3), care s-a calificat in extremis in finala Ligii Campionilor la fotbal cu un gol marcat de Lucas Moura in minutul 90+6, relateaza Reuters. Ajax Amsterdam a condus cu 2-0 la pauza si…

- Victoria incredibila obtinuta de FC Liverpool in fata Barcelonei (4-0), gratie careia englezii au reusit calificarea in finala Ligii Campionilor la fotbal, a fost posibila doar datorita mentalitatii pe care antrenorul Juergen Klopp a insuflat-o elevilor sai,

- Clubul Tottenham Hotspur a confirmat, joi, ca fundasul Jan Vertonghen nu a suferit o comotie cerebrala in meciul cu Ajax Amsterdam (0-1), din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. "In urma unui examen medical aprofundat efectuat in cursul ultimelor 48 de ore de catre…

- Lotul echipei olandeze de fotbal Ajax Amsterdam, semifinalista actualei editii a Ligii Campionilor, are o valoare totala de 420 milioane euro, mult inferioara unor echipe precum FC Barcelona sau Manchester City, care detin jucatori estimati la peste un miliard de dolari, conform datelor oferite de site-ul…

- Cristiano Ronaldo, vedeta echipei Juventus Torino, a fost convocat de antrenorul Massimiliano Allegri pentru meciul de miercuri seara cu Ajax Amsterdam din turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, scrie AFP. Saptamana trecuta, tehnicianul Allegri declara ca recuperarea lui Cristiano Ronaldo…