- FC Barcelona a avut un start bun de sezon in La Liga, avand trei victorii in primele trei partide, ultima la un scor halucinant, 8-2 pe teren propriu impotriva nou-promovatei Huesca, scrie Mediafax.Clubul de pe Camp Nou a cucerit a 13-a Supercupa a Spaniei din istorie la inceputul acestui…

- Derby-ul catalan, Girona - Barcelona, se va desfasura pe pamant american. Potrivit publicatiei din Spania, Sport, acesta va fi primul meci din La Liga care se va disputa in Statele Unite ale Americii si va avea loc pe stadionul Hard Rock din Miami, pe 27 ianuarie 2019.

- Atacantul Tim Cahill care si-a anuntat retragerea din nationala Australiei, va reveni pe teren pentru meciul de retragere, un amical in luna noiembrie contra Libanului, a informat Federatia australiana de fotbal. Cahill, 38 de ani, isi anuntase retragerea dupa ce a participat cu reprezentativa tarii…

- Legenda braziliana Ronaldo Nazario e aproape sa cumpere clubul spaniol de prima liga Real Valladolid in schimbul a 30 de milioane de euro. Afacerea ar urma sa se faca la sfarșitul acestei saptamani. Zvonurile cumpararii clubului au aparut inca de la sfarșitul sezonului trecut. "Il Fenomeno" are un avantaj…

- Sindicatul fotbalistilor din campionatul Spaniei (AFE) a amenintat, miercuri, liga spaniola (LaLiga) ca va declansa o greva daca aceasta nu revine asupra proiectului sau de a programa un meci oficial in Statele Unite, anunt facut saptamana trecuta, transmite AFP. ”Suntem obositi de aceste decizii unilaterale…

- Adam Nawalka nu va mai continua in postul de selectioner al Poloniei, dupa ce echipa sa a fost eliminata in primul tur al Cupei Mondiale 2018, a anuntat marti Federatia poloneza, de fotbal, citata de agentia Reuters. "Am decis ca Adam Nawalka va ramane antrenorul echipei Poloniei pana la 30 iulie, dupa…

- Federatia de fotbal din Senegal (FSF) a cerut Federatiei internationale de fotbal (FIFA) sa reconsidere criteriul fair play de departajare, dupa ce nationala sa a fost eliminata de la Cupa Mondiala din Rusia din cauza numarului mai mare de cartonase galbene primite comparativ cu Japonia, cu care a terminat…

