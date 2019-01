Fotbal: FCSB a remizat cu FC Lucerna, 0-0, la debutul antrenorului Mihai Teja

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și CFR Cluj, primele doua clasate din Liga 1, se intalnesc diseara, de la ora 21:00, in duelul-șoc al finalului de an. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. live de la 20:00 » FCSB - CFR Cluj Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile:…

- SEPSI - STEAUA LIVE VIDEO ONLINE 2019. LIVE STREAMING SEPSI-FCSB. Din una dintre echipele cele mai puternice pe teren propriu, Sepsi a devenit o victima in ultimele etape. Echipa lui Eugen Neagoe nu pierduse niciodata in acest campionat in primele 5 meciuri jucate la Sfantu Gheorghe. SEPSI…

- In aceasta seara, la Pitești, FCSB primește vizita celor de la Gaz Metan Mediaș, intr-o partida din etapa a 17-a a Ligii 1. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Spor, TV Telekom Sport și Look Sport. live de la 20:00 » FCSB - Gaz Metan Mediaș Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile:…

- Ajungi la FCSB, bati pasul pe loc: Tanase, Benzar, Nedelcu si Coman au fost cumparati pe sume imense de la Viitorul, dar fie n-au progresat deloc la FCSB, fie au dat inapoi ca prestatii si cota de piata. Gigi Becali ii reproseaza lui Hagi ca l-a pacalit cu Florinel Coman: "Nu a fost si nici nu va fi…

- Poli: Rusu – Gallego, Mihalache, Frasinescu, Badic ("46 - Zaharia) – Cioinac – Sanoh, Platini, Flores ("78 - Bekui), Pantiru ("81 - Petre) – Cristea. Antrenor: Flavius Stoican. FCSB: Balgradean – Roman, Balasa, Filip, Stan – Nedelcu, Teixeira ("83 - D. Benzar) – Man, Tanase, Coman ("68 - Morais) –…

- Dinamo - FCSB, marele derby al campionatului, isi consuma un nou episod duminica, 11 noiembrie, in direct pe Digi Sport 1, de la ora 21:00. Confruntarea e una de o importanta uriasa, pe langa orgolii existand o miza mare si din punct de vedere al clasamentului. O victorie a lui Dinamo o lasa pe FCSB…

- Vesti contrastante pentru Nicolae Dica. Daca Alexandru Stan, Marko Momcilovic si Bogdan Planic au sanse foarte mari sa joace in Marele Derby, FCSB nu se va putea baza in meciul de duminica viitoare pe Junior Morais si Mihai Roman I, ambii urmand sa fie suspendati.

- DUNAREA CALARASI-FCSB LIVE CUPA ROMANIEI. Nicolae Dica este nevoit sa foloseasca mai multi jucatori de la echipa a doua si pentru ca are foarte multi jucatori accidentati. In plus, Cupa Romaniei nu a reprezentat in ultimii ani o prioritate pentru trupa patronata de Gigi Becali, anul trecut fiind…