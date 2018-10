Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, marti seara, dupa ce a invins in deplasare formatia de liga a treia Turris-Oltul Turnu Magurele cu scorul de 4-1 (0-1). Universitatea a facut o prima repriza foarte slaba,…

- FC Hermannstadt s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, marti, dupa ce a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 3-0 (1-0), pe teren propriu, la Targu Mures, in primul meci din optimile de finala. FC Hermannstadt, finalista editiei trecute a competitiei, s-a impus prin golurile…

- Selectionata de tineret a Romaniei s-a calificat la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2019, dupa ce a invins echipa Liechtensteinului cu scorul de 4-0 (3-0), marti seara, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, in ultimul sau meci din Grupa a 8-a a preliminariilor.…

- Politehnica Iasi a invins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 3-0 (2-0), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 7-a a Ligii I de fotbal. Iesenii au obtinut a doua victorie din acest campionat, prin autogolul lui Alexandru Albu (14) si reusitele costaricanului Dylan Flores (35) si…

- Albanezul Kamer Qaka a ajuns deja la Iasi, iar in cursul serii va semna un nou contract cu clubul din Copou, valabil trei ani. Iesenii au facut astfel o buna afacere prin transferul lui Qaka la FCSB, castigand suma de 175.000 de euro pentru un “imprumut” de sase etape la echipa lui...

- Echipa de fotbal FC Viitorul Constanta paraseste competitia Europa League dupa ce a fost invinsa in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-0), de formatia olandeza Vitesse Arnhem, joi seara, in mansa secunda a turului II preliminar. Golurile au fost inscrise de Tim Matavz (23), Byan Linssen (48) si Roy Beerens…