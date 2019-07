Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul a sustinut in aceasta seara prima mansa a turului doi preliminar al Europa League, intalnind in deplasare echipa belgiana KAA Gent.Partida le a revenit la scor gazdelor, cu un scor de tenis, 6 3, la pauza 5 1 Gent a condus si cu 6 1 in minutul 50 , FC Viitorul reusind apoi sa mai inscrie…

- FC Viitorul este condusa de echipa belgiana KAA Gent cu scorul de 5-1, la pauza meciului care are loc joi seara, la Gent, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Europa League la fotbal, anunța AGERPRES.Citește și: Cutremur! Soțul blondei care vrea sa-i fure fotoliul lui Klaus Iohannis…

- UEFA a confirmat, joi seara, ca formatia KAA Gent va fi adversara formatiei FC Viitorul Constanta in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, in locul formatiei Royal Antwerp. Decizia a fost luata ''in urma interzicerii echipei Mechelen (castigatoarea Cupei Belgiei) de a participa…

- FCSB s-a calificat fara emotii in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins echipa moldoveana Milsami Orhei cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, in deplasare, in mansa a doua a turului intai preliminar al Europa League la fotbal. Vicecampioana Romaniei, care…

- Universitatea Craiova s-a calificat in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia azera Sabail FK cu scorul de 3-2 (1-0), joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in mansa a doua a turului intai preliminar al Europa League la fotbal.…

- Echipa feroeza KI Klaksvik s-a calificat in premiera in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, marti seara, dupa 0-0 pe teren propriu cu formatia lituaniana Riteriai Trakai, in mansa a doua a primului tur preliminar. Si in primul meci scorul fusese egal, 1-1, astfel ca…

- FC Viitorul Constanta, detinatoarea Cupei Romaniei, va infrunta echipa belgiana Royal Antwerp, antrenata de fostul international roman Ladislau Boloni, in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri, la Nyon. Prima mansa va avea…

