- Echipa de fotbal FC Rapid a promovat matematic în Liga a II-a dupa victoria cu 3-0 (2-0) obtinuta, sâmbata, pe Stadionul Regie, în fata formatiei Unirea Slobozia, acumulând 69 de puncte, cu 8 mai multe decât ocupanta locului secund CS Afumati, înaintea ultimelor doua…

- Pentru Rapid, este a doua promovare consecutiva, din Liga 4 in Liga 3, iar acum din Liga 3 in Liga 2. Sub privirile lui Mircea Lucescu, care a fost in tribune, dupa victoria cu Unirea Slobozia jucatorii au dansat pe teren, in fața a in jur de 8.000 de oameni. Fotbalistii, care au imbracat la final…

- Prima etapa a returului Ligii a III-a de fotbal feminin a prilejuit o noua victorie pentru echipa Colegiului National „Nicu Gane” Falticeni, care inregistreaza un parcurs fara greseala in actualul sezon. In derbiul rundei, fetele pregatite de Marcel Irimie au dispus cu scorul de 2-0 (1-0) de formatia…

- In cadrul etapei a XX-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Bucovina Radauți a jucat pe terenul ocupantei locului secund in clasamentul seriei I, SC Oțelul Galați. Meciul a fost deosebit de echilibrat și s-a incheiat cu victoria la limita a gazdelor. Unicul gol al partidei a fost marcat de Andrei…

- Sambata, 23 martie, a avut loc partida dintre Minaur Baia Mare și Gaz Metan Mediaș II, contand pentru etapa a XIX-a a Ligii a 3-a la fotbal, Seria a 5-a. Golurile baimarenilor au fost marcate de Barta(in minutul 3) și de Bococi(in minutul 62). Echipa noastra a jucat aproape o repriza in inferioritate…

- * FCSB a invins-o in deplasare pe Astra Giurgiu cu scorul de 2-0 (2-0), duminica, intr-o partida din etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Vicecampioana a transat soarta partidei intr-un interval mai mic de cinci minute, prin golurile marcate de Harlem Gnohere (29)si Iulian Cristea (32).…

- Dinu Gheorghe (64 de ani) a fost numit, joi, in functia de manager general al clubului de fotbal AFC Dunarea 2005 Calarasi, a anuntat gruparea de Liga I pe site-ul sau oficial. Dinu Gheorghe a revenit astfel in fotbal dupa o pauza de aproape trei ani, perioada in care ramas in fenomen, participand la…