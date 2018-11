Stiri pe aceeasi tema

- Carlo Ancelotti, antrenorul echipei italiene de fotbal SSC Napoli, la care evolueaza fundasul roman Vlad Chiriches, a laudat prestatia elevilor sai in partida incheiata la egalitate, 2-2, pe terenul formatiei franceze Paris Saint-Germain, miercuri seara, in Grupa C a Ligii Campionilor. …

- Meciurile FC Barcelona - Internazionale Milano, Paris Saint-Germain - Napoli dar si Borussia Dortmund - Atletico Madrid se vor disputa, miercuri, in etapa a treia a fazei grupelor Ligii Campionilor, scrie news.ro.Programul partidelor de miercuri: Grupa A:ora 19.55FC Bruges…

- FC Barcelona a invins-o pe Tottenham cu scorul de 4-2, miercuri seara, pe Wembley, in etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Leo Messi a reusit o dubla si are acum cinci goluri marcate in doua...

- Argentinianul Paulo Dybala (Juventus Torino) si bosniacul Edin Dzeko (AS Roma) autorii unor triple pentru echipele lor, in meciurile disputate marti seara in cadrul etapei a 2-a a Ligii Campionilor la fotbal, l-au egalat pe Lionel Messi (FC Barcelona) in fruntea clasamentului golgheterilor celei mai…

- Atacantul argentinian Lionel Messi (foto, in centru) a reusit un hat-trick pentru FC Barcelona, care a surclasat-o pe PSV Eindhoven cu 4-0, pe „Camp Nou”, marti seara, intr-un meci din prima etapa a grupei B, in noul sezon al Ligii Campionilor ...

- Nyon, 18 sep /Agerpres/ - Liverpool, finalista editiei trecute, a invins-o dramatic pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-2, marti seara, pe teren propriu, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, gratie unui gol marcat in timpul aditional. ''Cormoranii''…

- Atacantul argentinian Lionel Messi a reusit un hat-trick pentru FC Barcelona, care a surclasat-o pe PSV Eindhoven cu 4-0, pe Camp Nou, marti seara, intr-un meci din prima etapa a Grupei B, in noul sezon al Ligii Campionilor la fotbal. Messi a punctat in minutele 32, din lovitura libera, 77 si 88. Celalalt…

- Campioana Spaniei, FC Barcelona, a fost repartizata intr-o grupa cu Tottenham Hotspur (Anglia), PSV Eindhoven (Olanda) si Inter Milano (Italia) in editia 2018-2019 a Ligii Campionilor la fotbal, a decis tragerea la sorti efectuata joi la Monaco. Real Madrid, detinatoarea trofeului, a beneficiat…