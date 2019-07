Fotbal - Europa League: Sabail FK - Universitatea Craiova, echipele de start

Stiri pe aceeasi tema

- Craiova debuteaza in noul sezon in deplasare cu Sabail din Azaerbaidjan, de la ora 19:00, LIVE la DIGI SPORT si LOOK PLUS. Ambele echipe au terminat sezonul trecut pe locul 3 in campionat, iar acum incep cu primul tur preliminar in Europa League. Castigatoarea dublei SABAIL - CRAIOVA se va…

- Pandurii vor avea adversari accesibili in primele cinci etape din tur, urmand sa joace cu trei dintre echipele nou promovate in Liga I. Ieri a avut loc la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal tragerea la sorti a meciurilor din prima parte a sezonului...

- Luni, la ora 10.00, la stadionul “Viorel Mateianu” se va reuni lotul echipei de Liga 3, CS Minerul Baia Mare, sub conducerea antrenorilor Dorin Toma, Vlad Ungureanu și Marius Marian. In prima saptamana jucatorii vor efectua un antrenament zilnic, pentru reacomodarea cu efortul, iar pe 15 iulie este…

- Echipele de start pentru finala Europa League la fotbal, dintre formatiile engleze Chelsea si Arsenal, care are loc miercuri seara pe Stadionul Olimpic din Baku: Chelsea: 1. Kepa Arrizabalaga - 28. Cesar Azpilicueta (capitan), 27. Andreas Christensen, 30. David Luiz, 33. Emerson Palmieri - 7. Ngolo…

- Denis Alibec, vedeta celor de la Astra, si Alexandru Ionita, de la CFR, sunt doriti in campionatul bulgar. Presa din tara vecina a anuntat ca mutarea va fi intermediata de catre Giovani Becali, fost impresar si bun prieten cu Vasil Bojkov, cel care patroneaza echipa din capitala Bugariei, potrivit…

- Palermo, echipa internationalului roman George Puscas, a fost retrogradata in Serie C, divizia a treia, din cauza unor nereguli financiare, a decis luni Federatia italiana de fotbal (FIGC), informeaza presa din Italia.

- Echipa de liga secunda KV Mechelen (FC Malines) a castigat Cupa Belgiei la fotbal, miercuri, pe Stadionul Roi Baudouin din Bruxelles, dupa ce a invins-o in finala pe KAA Gent cu scorul de 2-1. RB Salzburg a cucerit Cupa Austriei la fotbal, miercuri, la Klagenfurt, in urma victoriei cu scorul de 2-0…

- ASTRA CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE 2019 PLAY OFF. Andrei Chivulete va conduce la centru meciul Astra - Craiova, care se va disputa vineri, de la ora 21:00, in etapa a 6-a a play-off-ului Ligii 1. Chivulete va fi ajutat de asistentii Mihai Marius Marica si Imre Laszlo Bucsi. Arbitru de rezerva…