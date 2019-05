Eintracht Frankfurt si Chelsea au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), joi seara, pe Commerzbank Arena, in prima mansa a semifinalelor Europa League la fotbal. Eintracht a deschis scorul prin sarbul Luka Jovic (23), la a noua sa reusita in acest sezon al competitiei. Londonezii au egalat chiar inainte de pauza, prin Pedro Rodriguez (45). Chelsea a avut o bara, dupa pauza, prin David Luiz, din lovitura libera. Eintracht a jucat mai bine in prima repriza, dar Chelsea a dominat jocul in ansamblu si e favorita la calificarea in finala dupa aceasta remiza. Eintracht nu a pierdut in Europa League in 11…