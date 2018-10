Stiri pe aceeasi tema

- FostE caxtigEtoare a Cupei xi a Supercupei Romaniei, FC Voluntari traverseazE o perioadE neagrE in campionat. Echipa alb-vixinie ocupE ultimul loc in clasamentul Ligii I, iar xefii clubului sunt la un pas de a-l demite pe Ioan Andone, managerul general xi omul pe mainile cEruia a fost lEsatE formatia…

- Reprezentantele judetului Constanta in seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, Axiopolis Cernavoda si nou promovata CS Medgidia, joaca sambata, 29 septembrie, de la ora 17.00, in etapa a sasea a campionatului. Aflata pe locul noua in clasament, cu sapte puncte, Axiopolis evolueaza in fieful formatiei…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Dinu Todoran, a declarat, luni, in conferinta de presa care precede meciul cu FC Botosani din saisprezecimile Cupei Romaniei, ca jucatorii sai au sanse sa castige trofeul la fel ca toate celelalte formatii. "Urmeaza un meci de Cupa Romaniei pe…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Florin Bratu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca situatia formatiei din Soseaua Stefan cel Mare nu este dramatica, deoarece se afla la doar trei puncte de zona play-off-ului Ligii I. "Poli Iasi vine dupa doua victorii, noi dupa…

- Antrenorul secund al echipei de fotbal FC Botosani, Alin Bejan, spera ca jucatorii formatiei sale sa fie capacitati 100% la meciul de sambata, de pe teren propriu, contra formatiei Concordia Chiajna, din Liga I. El a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca o victorie contra ilfovenilor ar putea…

- Liga Profesionista de Fotbal a emis azi un comunicat legat de meciul FCSB - Dunarea Calarași, care se va juca duminica, de la ora 21:00. Potrivit LPF, meciul dintre liderul Ligii 1 și nou-promovata antrenata de Dan Alexa se va juca la Voluntari, acolo unde a avut loc și meciul FCSB - FC Botoșani 2-2.…

- Echipa de fotbal FCSB va disputa partida de pe teren propriu cu FC Botosani, din cadrul etapei a 7-a a Ligii I, pe Stadionul "Anghel Iordanescu" din Voluntari. "FCSB anunta ca partida cu FC Botosani, contand pentru etapa a saptea a Ligii I, se va disputa duminica seara, incepand cu ora 21,30, pe Stadionul…

- Peste 70 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre echipele F.C. Viitorul si F.C.Voluntari, contand pentru etapa a III a a Ligii I de fotbal, programat in ziua de luni, 06 august a.c.,…