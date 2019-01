Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi a fost invinsa de campioana Croatiei, Dinamo Zagreb, cu scorul de 0-2 (la pauza 0-0), in penultimul meci amical disputat in stagiul de pregatire din Antalya (Turcia). Golurile au fost marcate de Dani Olmo (74) si Komnen Andric (78). Formația din Copou susține astazi ultimul test inaintea…

- Universitatea Craiova a susținut sambata, la Centrul Sportiv „Arcadia“, al doilea test din cadrul stagiului de pregatire din Antalya, premergator parții secunde a campionatului din Liga I. Dupa succesul cu 2-1 din fața gruparii turce Adana Demirspor, alb-albaștrii s-au impus ...

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Devis Mangia, a acordat un amplu interviu in Antalya in care a vorbit despre conditiile de lucru, despre campania de transferari, despre oferta primita de la Torino pentru Alex Mitrita, dar si despre partea a doua ...

- Universitatea Craiova a sustinut astazi primul joc amical din cadrul stagiului de pregatire din Turcia si a reusit sa-l treaca cu bine. Alb-albastrii s-au impus cu 2-1 in fata gruparii Adana Demirspor, o formatie ce se regaseste la mijlocul esalonului ...

- Atacantul Andrei Cristea, ultimul fotbalist transferat de Universitatea Craiova, a ajuns vineri dupa amiaza in cantoamentul Științei din Antalya. El a intrat deja in programul impus de Devis Mangia și s-a declarat fericit ca imbraca tricoul alb-albastru. Vezi interviul acordat ...

- Universitatea Craiova și Poli Iași pregatesc schimbul anului in fotbalul romanesc. Conform Digi Sport, Florin Gardoș va ajunge in curand sub comanda lui Flavius Stoican si pe langa acesta ar putea merge in Copou si atacantul Andrei Burlacu, Devis Mangia ...

- Aflata de marti in cantonament in Antalya, Universitatea Craiova va sustine trei partide de verificare pe pamant turcesc. Conform paginii de facebook a gruparii din Banie, adversarele Stiintei sunt urmatoarele: Adana Demirspor (locul 9 in liga a doua turca; 13 ...

- Reunita la inceputul saptamanii, Universitatea Craiova a facut primul pas in privinta pregatirii pentru partea secunda a editiei de campionat 2018/2019. Jucatorii Stiintei s-au trezit astazi devreme si au intrat sub comanda antrenorului Devis Mangia si a celorlalti membrii ai ...