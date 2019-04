Stiri pe aceeasi tema

- Devis Mangia, antrenorul lui CSU Craiova, s-a plans de lipsa prospețimii jucatorilor sai dupa egalul cu CFR Cluj, scor 0-0, din etapa a 4-a din play-off. „N-am nimic de reproșat jucatorilor pentru ca au dat totul pe teren. A fost un meci inchis, dar e normal cand joci cu CFR. In repriza a doua am avut…

- Mircea-Nicolae Groza, din cadrul Detașamentului de Pompieri din Alba Iulia se afla în drum spre Cluj când a observat ca un accident a avut loc. În secunda urmatoare a oprit mașina și, chiar daca se afla în timpul liber, a simțit nevoia sa se implice, sa îi ajute pe cei…

- Daniel Stanciu, directorul sportiv de la CFR Cluj, a vorbit despre situația echipei dupa victoria cu Viitorul, 1-0, și despre faptul ca in vestiar jucatorii au cerut sa le fie platite restanțele financiare. „Scandarea cu «Sa vina banii» apare mereu in astfel de cazuri. E vorba de banii pentru ultimele…

- Printul William al Marii Britanii, aflat intr-o vizita in Irlanda de Nord, a criticat atitudinea cluburilor de fotbal fata de sanatatea mentala a jucatorilor, informeaza BBC. Ducele de Cambridge, care este presedintele Federatiei engleze de fotbal (FA), a estimat ca acele cluburi care…

- In urma tragerii la sorti ce a avut loc vineri, 15 februarie, la sediul FRF, au fost stabilite duelurile din faza interjudeteana a campionatelor U19 si U17 judetene, editia 20182019. Imperecherea in urma tragerii la sorti este urmatoarea: Campionatul U19 judetean Regiunea 1: Vaslui – Iasi; Botosani…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca jucatorii sai sa-si mentina nivelul de concentrare si la partida cu FC Hermannstadt, dupa victoria reusita in fata campioanei CFR Cluj (2-0). ''Sambata trebuie…

- Devis Mangia, antrenorul lui CSU Craiova, și Antonio Conceicao, tehnicianul lui CFR Cluj, au vorbit dupa meciul caștigat de olteni in fața ardelenilor, scor 2-0. „N-a fost totul perfect. Rezultatul a fost bun, dar in prima repriza CFR a jucat mai bine decat noi. In repriza a doua am facut un joc mai…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa in care antrenorul principal Devis Mangia si noul capitan al echipei, Nicusor Bancu, au prefatat derbiul cu CFR Cluj, programat duminica, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, disputa contand ...