- Derby-ul Dinamo - FCSB are loc duminica, de la ora 21:00, pe Arena Nationala. Cel mai important meci al etapei a 15-a a Ligii 1 Betano e in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si in format live blog pe www.prosport.ro.

- Fotbalistii de la FC Arges vor disputa in acest week-end o noua etapa de campionat. Echipa pregatita de Emil Sandoi va intalni vineri, de la ora 18, in deplasare, pe Ripensia Timisoara. Misiunea alb-violetilor nu va fi deloc una usoara avand in vedere ca Ripensia se afla in zona minata a clasamentului,…

- FC Arges va disputa in acest week-end un nou meci de campionat. Echipa pregatita de Emil Sandoi va intalni duminica, de la ora 12, in deplasare, pe SSC Farul Constanta. Disputa dintre constanteni si argeseni conteaza pentru etapa a 13-a din Liga 2 Casa Pariurilor si va fi transmisa in direct de catre…

- Sepsi și Gaz Metan se intalnesc intr-un meci din etapa a 11-a din Liga 1, de la ora 18:00. Partida e in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Cele doua formații sunt desparțite de un singur punct. Sepsi e pe poziția a 7-a, cu 16 puncte, in…

- Fotbalistii de la FC Arges se pregatesc de cel mai important meci din acest tur de campionat. Echipa argeseana va intalni Petrolul Ploiesti, joi, de la ora 17, pe stadionul Nicolae Dobrin. Confruntarea dintre pitesteni si ploiesteni este un derby de mare traditie al fotbalului romanesc avand in vedere…

- FC Arges va disputa la sfarsitul acestei saptamani o noua etapa de campionat. Pitestenii vor intalni duminica, 30 septembrie 2018, de la ora 11, pe stadionul Nicolae Dobrin, pe Luceafarul Oradea, formatie care in runda precedenta a reusit sa invinga pe propriul teren Academica Clinceni, liderul ligii…

- Meciul de fotbal Chindia Targoviste SSC Farul Constanta, din etapa a opta a Ligii a 2 a, a fost programat duminica, 23 septembrie, de la ora 11.00. Confruntarea va fi transmisa in direct la Digi Sport 1. In clasament, Chindia se afla pe locul noua, cu 11 puncte, dupa trei victorii, doua egaluri si doua…

- Meciul CFR Cluj - Dinamo din etapa a 5-a a Ligii 1 Betano se joaca duminica, de la 21:00, si e transmis in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV, dar si-n format live blog pe www.prosport.ro.