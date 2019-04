Fotbal: Denis Man (FCSB) - Este o perioadă grea, dar normal că mai sper la titlu Jucatorul echipei de fotbal FCSB, Denis Man, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa traverseaza o perioada dificila, dar ca este increzator in ceea ce priveste sansele acesteia de a castiga titlul de campioana in acest sezon al Ligii I. "Este o perioada grea, nu avem un moral foarte bun, dar incercam sa lasam in urma ceea ce a fost si sa ne gandim la urmatorul meci. Normal ca mai sper la titlu, in fotbal se poate intampla orice, avem incredere cu totii, mai sunt patru meciuri, trebuie sa le castigam pe toate si vedem la sfarsit ce va fi. Nu stiu care e cel mai mare regret,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, luni seara, dupa partida cu FC Botosani, din cadrul etapei a 6-a a play-out-ului Ligii I, ca e normal ca jocul formatiei sa nu fie la un nivel ridicat de vreme ce schimba 3-4 jucatori la fiecare meci. "E normal cand schimbi…

- Patronul FCSB a anuntat ca vicecampioana vrea arbitri straini in play-off, dar Razvan Burleanu, presedintele FRF, a venit acum cu un raspuns. Burleanu spune ca nu se pune problema sa fie chemati centrali straini pentru a arbitra lupta la titlu, in play-off-ul Ligii 1. Seful de la Casa Fotbalului spune…

- De vineri pana luni s-au disputat jocurile etapei a 3-a din cele doua grupe valorice ale Ligii 1. CFR Cluj este acum la cinci puncte de FCSB și la 7 de Craiova, fiind principala favorita la caștigarea titlului. Echipa antrenata acum Dan Petrescu trebuie sa reziste inca șapte runde in frunte. Și la retrogradare…

- Antrenorul Universitatii Craiova, Devis Mangia, a declarat ca echipa din Banie merge sa castige meciul cu FCSB de duminica, de pe Arena Nationala, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I de fotbal. Vineri, intr-o conferinta de presa premergatoare meciului cu FCSB, Mangia a subliniat ca nu ar fi multumit…

- * FCSB a debutat cu stangul in faza play-off a Ligii I de fotbal, dupa ce a fost invinsa de FC Viitorul cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti. * FC Botosani a terminat a egalitate cu Concordia Chiajna, scor 0-0, luni seara, pe teren propriu, intr-o partida…

- Divizionara C CSO Filiasi a inceput cu dreptul in returul Ligii a III-a, seria 3, reusind sa castige cu 4-3 partida sustinuta vineri, pe stadionul „Chimia“ din Isalnita, in fata formatiei Unirii Bascov, contand pentru etapa a 16-a. Meciul a ...

- CFR Cluj a invins-o in extremis pe Politehnica Iasi, cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 25-a a Ligii I de fotbal. Campioana a marcat golul victoriei in ultimele secunde de joc, pe contraatac, prin George Tucudean (90+3), la unul din putinele suturi…

- Politehnica Iasi a invins-o pe FC Viitorul Constanta cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, in deplasare, la Ovidiu, in primul meci din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. Iesenii au castigat prin golul marcat din penalty de spaniolul Boris Garros (85), dupa un fault al portarului Valentin…