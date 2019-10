Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 13-a din Liga 1. Meciurile se vor juca in perioada 18-21 octombrie. Cea mai tare partida va fi cea dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Partida dintre Dan Petrescu și Victor Pițurca va avea loc pe 20 octombrie, de la ora 20:30. Dinamo…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca adversara de joi din grupele Europa League, Lazio Roma, este o echipa buna care nu isi va permite sa piarda doua meciuri la rand, dupa esecul din campionat, cu SPAL Ferrara, dar a precizat ca si italienii…

- FOTO – GSP Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu (51 de ani), a primit o sanctiune din partea Federatiei Romane de Fotbal, in urma evenimentelor din meciul cu Astra din etapa a opta a Ligii 1, scor 3-2, in favoarea giurgiuvenilor, cu o suspendare pentru patru jocuri si o amenda in valoare de 6500 de…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost suspendat pentru patru jocuri si amendat cu 6.500 de lei, miercuri, de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa incidentele de la meciul cu Astra Giurgiu (1-3), potrivit site-ului LPF.''In baza art. 68.1 din RD, se sanctioneaza…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a aratat deranjat de pozitia in care s-a aflat echipa sa in partida cu Slavia Praga, din prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor, fiind dominata de adversarul care nu a avut insa prea multe ocazii de a inscrie. "Suntem foarte suparati…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca Slavia Praga este marea favorita in intalnirea din play-off-ul Ligii Campionilor, precizand ca va fi foarte greu pentru jucatorii sai sa nu primeasca gol in cele doua manse. "Slavia Praga…

- * Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de decorare a jucatoarei de tenis Simona Halep cu Ordinul National ''Steaua Romaniei'' in grad de cavaler, urmand ca ceremonia de decorare sa aiba loc marti la Palatul Cotroceni. * Antrenorul secund al echipei de fotbal Dinamo,…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, marti, ca in partida cu Maccabi Tel Aviv, din prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, formatia sa va intalni, practic, nationala statului Israel, pentru ca oaspetii au 14 jucatori in lot de la primele doua selectionate.…