Fotbalistul echipei Dinamo, Dan Nistor, a declarat, sambata seara, ca e important ca formatia sa nu a pierdut derby-ul cu FCSB (scor 1-1) si a precizat ca in cele din urma aceste doua grupari se vor califica in play-off-ul Ligii I.



"A fost un meci frumos, a fost multa lume, pacat ca nu am castigat. E un egal, ce sa facem, dar e important ca nu am pierdut. Nu conteaza daca eu marchez sau dau pasa de gol. Important e sa castigam si sa urcam in clasament. Imi doresc din tot sufletul ca aceste echipe (n.r. - Dinamo si FCSB) sa mai joace inca trei meciuri, unul in retur si doua in play-off.…