Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 24 septembrie Flacara Horezu – AFC Astra, ora 16.30; ACS Foresta Suceava – Gaz Metan Medias, ora 16.30; AFC UTA Arad – SC Dinamo 1948 SA, ora 16.30, in direct la Digi, Look, Telekom; Metalul Buzau – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, ora 16.30; Turris-Oltul Turnu Magurele – Academica Clinceni, ora…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat programul șaisprezecimilor de finala din Cupa Romaniei, unde vor exista mai multe dueluri interesante. Astfel, partida de pe 24 septembrie dintre UTA și Dinamo nu se va juca in nocturna, ci va incepe la ora 16:30. FC U Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, va intalni…

- Foresta Suceava va infrunta, in șaisprezecimile Cupei Romaniei, Gaz Metan Medias, intr-un meci care va avea loc pe stadionul Areni, in perioada 24-26 septembrie. “Se pare ca Gaz Metan Mediaș a devenit un client fidel al echipelor sucevene in Cupa Romaniei. Suntem mulțumiți de aceasta tragere la sorți,…

- Programul complet al partidelor din 16-imile Cupei Romaniei este urmatorul: Fotbal Club Rapid – ACSM Politehnica Iasi CS Concordia Chiajna – FC Voluntari Turris-Oltul Turnu Magurele – Academica Clinceni Flacara Horezu – AFC Astra Ripensia Timisoara – Sepsi OSK Sf. Gheorghe AFC Botosani – CFR 1907 Cluj…

- Echipa de liga a III-a Foresta Suceava va intalni liderul ligii I Gaz Metan Mediaș in șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorți efectuate astazi la Casa Fotbalului. Jocurile din aceasta faza a competiției se disputa intr-o singura manșa, in zilele de 24, 25 și 26 septembrie,…

- Duminica, 18 august, s-au disputat primele meciuri oficiale din sezonul 2019-2020 la nivel județean, cele din prima faza a Cupei Romaniei. Echipe caștigatoare s-au calificat in faza a doua a competiției. Campionatul Ligii a IV-a va debuta la finalul acestei saptamani (24-25 august), cu 11 echipe la…

- Federatia Romana de Fotbal a facut public programul turului I din faza nationala a Cupei Romaniei, etapa in care a fost inclusa si SCM Zalau, noua echipa de fotbal a Zalaului, cea care a preluat drepturile de participare de la Unirea Mirsid. Formatia din Mirsid a castigat atat campionatul Ligii a IV-a,…