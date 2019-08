Fotbal: Cupa „Ioan Voicu-Vulcănean”, ediția a 4-a In zilele de 2-3 septembrie, Clubul Sportiv Școlar Brașovia organizeaza ediția a 4-a a Cupei „Ioan Voicu-Vulcanean”. Competiția are loc la Baza Sportiva CSS Brașovia (Brașov, Str. Titan, Nr. 1) și reunește la start echipe la categoriile de varsta 2008, 2010 și 2011. Tuturor participanților le vor fi acordate medalii și diplome, iar formațiile caștigatoare vor fi premiate cu trofee. De asemenea, la fiecare categorie de varsta vor fi inmanate premii speciale, individuale, pentru „Cel mai bun portar” și „Cel mai bun jucator”. The post Fotbal: Cupa „Ioan Voicu-Vulcanean”, ediția a 4-a appeared first… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

