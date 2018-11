Stiri pe aceeasi tema

- Un nou succes international pentru tenisul de masa din Constanta. Bianca Mei Rosu, de la LPS "Nicolae Rotaruldquo; antrenor, Anamaria Sebe a ocupat locul intai la intrecerea internationala Stiga Masters Minimes Top 14 Europa, rezervata juniorilor 3 sportivi nascuti in sau dupa 2007 , care s a disputat…

- Oficialii Universitații Craiova au anunțat astazi ca au ajuns la o noua ințelegere cu mijlocașul Alex Mateiu, fiind semnat un contract valabil patru ani. „De patru ani la Știința, inca patru ani in Banie. Suntem incantați sa va anunțam faptul ...

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat astazi programul etapei a 10-a din Liga 1, care se va desfașura in perioada 28 septembrie - 1 octombrie. Cel mai așteptat duel al rundei este cel dintre campioana CFR Cluj și CS U Craiova, doua dintre candidatele la titlu. Partida se va juca luni, 1 octombrie,…

- Derbiul Doljului din etapa a Ligii a III-a, seria 3, CSO Filiași – Universitatea II Craiova, s-a ridicat la nivelul așteptarilor, fiind foarte disputat. Caștig de cauza au avut filieșenii, care s-au impus pe stadionul “Chimia” cu 2-1. Cele doua ...

- Liga Profesionista de Fotbal a facut programarile meciurilor din runda a 7-a a Ligii I. Astfel, derbiul „U” Craiova – Dinamo va avea loc sambata, 1 septembrie, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Programul complet al etapei a ...

- FCSB - HAJDUK SPLIT 2018. Cele mai puțin costisitoare bilete pot fi achiziționate la peluza, acestea costand doar 20 de lei. Ca de fiecare data, cele mai scumpe tichete sunt in zona VIP a celui mare stadion din țara, unde variaza intre 100 și 500 de lei. Biletele pot fi cumparate de la casele din…

- Juniorii sub 19 ani ai Academiei de Fotbal “Gica Popescu” au debutat cu dreptul in noul sezon competițional, impunandu-se sambata, cu scorul de 4-2, pe stadionul “Aripile”, in fața echipei similare a gruparii CSJ Știința U Craiova. “Școlarii” au deschis ...

- Juniori REUSITA… Pustii nascuti in anul 2001 de la Sporting Juniorul Vaslui au castigat editia 2018 a turneului de fotbal “Brasov Juniors Cup”. In ultimul meci al competitiei, “galben-verzii” au invins cu 5-1 pe Academia de Fotbal “Gheorghe Popescu” Craiova. Un nou trofeu pentru Sporting Juniorul Vaslui.…