Fotbal: CS Minaur vs Industria Galda de Jos s-a incheiat cu 2-0. Echipa baimareana a urcat pe pozitia a cincea Sambata, de la ora 17.00, CS Minaur a intalni pe teren propriu pe Industria Galda de Jos, in cadrul etapei a 5-a. Echipa noastra s-a impus cu scorul de 2-0, dupa un meci destul de greu, in care a dominat in majoritatea timpului de joc, dar n-a reusit sa gaseasca prea usor drumul spre poarta. Este important ca Minaur a adunat alte trei puncte si ca ocupa acum locul 5 in clasament. Pentru Minaur a deschis scorul Razvan Lupu (42), pentru ca imediat dupa reluare Szekely sa aduca oarecum linistea (min. 49). Etapa 5 • CSM Avantul Reghin – Viitorul Selimbar: 1-1 (0-1); Vlad Bujor (55) / Ioan Carliontan… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACS Fotbal Comuna Recea a invins sambata, 14 septembrie, in deplasare, formatia Luceafarul Oradea, scor 4-3 (2-1), intr-un joc contand pentru etapa a 4-a a seriei 5 din liga a III-a la fotbal. Au marcat pentru Recea: Viorel Chinde (15), Lorand Kis (33) si Adrian Micas (62, 70). In urma acestei victorii,…

- Formatia antrenata de Romulus Buia a fost una dintre protagonistele editiei trecute, cand s-a luptat pentru promovare, iar acum vine la Sanmartin din postura echipei de pe locul 2. Cu trei victorii la activ din tot atatea jocuri, Luceafarul isi doreste un nou succes. „Vrem sa continuam…

- Sambata, la Cugir, gazdele de la Metalurgistul au primit replica echipei CS Minaur Baia Mare, intr-un joc din cadrul etapei a treia din Liga 3, seria 5. Baimarenii au dominat net jocul, si-au creat mai multe ocazii de poarta, insa, la fel ca si in meciul din etapa trecuta cu Recea, au marcat un singur…

- Vineri si sambata sunt programate jocurile etapei a 3-a din Liga 3, seria 5. Vom avea in aceasta runda un duel intre judetele Maramures si Alba, Recea urmand sa joace acasa cu Galda de Jos, in timp ce CS Minaur se deplaseaza la Cugir. Misiunea echipelor noastre nu este deloc facila, inceputul de sezon…

- Etapa 1, rezultate: Gloria Bistrita – SCM Craiova 22-24, Gloria Buzau – „U” Cluj 32-22, Rapid București – Corona Brașov 20-30, SCM Valcea – Dunarea Braila 24-18, HCM Slobozia – CSM Slatina 25-25, Baia Mare – Magura Cisnadie 25-25, HC Zalau – CSM Bucuresti 25-24. Clasament: 1. Gloria Buzau 3 puncte (golaveraj…

- In etapa a doua din Liga a III-a, Luceafarul Oradea se va duela pe teren propriu cu echipa satelit a campioanei CFR Cluj. Formatia clujeana este pregatita de oradeanul Dan Dobai si are in componenta, la fel ca Luceafarul, foarte multi jucatori tineri. Ambele echipe vin dupa victorii…

- Vineri s-a dat startul intr-un nou sezon de Liga 3, seria 5. CS Minaur s-a deplasat la Turda pentru meciul cu Sticla Ariesul din localitate. Din pacate, baimarenii au pierdut cu 2-1 (0-0) si pleaca la drum cu o prima infrangere. Prima repriza a fost una dominata usor de baimareni, dar fara ocazii mari…

- Vineri si sambata se vor disputa jocurile etapei inaugurale din cadrul campionatului Ligii a III-a, seria 5. CS Minaur este prima care intra in competitie dintre maramuresene, avand meci in deplasare la Sticla Ariesul Turda, vineri. Mai apoi, sambata, ocupanta locului 2 din editia trecuta, ACS Fotbal…