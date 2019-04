Stiri pe aceeasi tema

- Organizata la sediul Asociatiei Judetene de Fotbal, tragerea la sorti a meciurilor din cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei – faza judeteana, a stabilit urmatorul program: Vointa Limpezis – Infratirea Zoita Viitorul Vernesti 2 – Vointa Lanurile Liceul „Stefan cel Mare” Rm. Sarat – Avantul…

- Maine, joi, 18 aprilie, de la ora 17.00, se vor disputa sferturile de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana, ediția 2019/ 2020, partide in urma carora se vor stabili echipele calificate in “careul de ași” al competiției “KO”. Se anunța patru intalniri echilibrate, deschise oricarui rezultat, fiecare…

- Astazi sunt programate partidele din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana.

- S-au stabilit cele 8 echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana. Dintre acestea, 6 sunt formații din Liga a 4-a, in timp ce eșalonul al 5-lea va fi reprezentat in etapa urmatoare a competiției de Viitorul Vernești 2 și Voința Limpeziș. Iata rezultatele complete din…

- Miercuri la sediul AJF Cluj a avut loc tragerea la sorți pentru etapa a doua din cadrul Cupei Romaniei, faza județeana.

- Clubul de fotbal Universitatea Craiova a fost sanctionat, miercuri, cu penalitate sportiva in valoare de 15.000 de lei de Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal in urma incidentelor provocate de suporterii proprii la partida cu CFR Cluj din etapa a 23-a a Ligii I, informeaza site-ul…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, joi, programul partidelor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, care se vor disputa in perioada 26-28 februarie, informeaza News.ro.Citește și: Simona Halep, mesaj emoționant despre lotul Romaniei la Fed Cup: 'Avem o echipa puternica și o…