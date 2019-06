Stiri pe aceeasi tema

- Precizia Sacele a castigat faza judeteana a Cupei Romaniei, dupa ce a invins in finala competitiei echipa Ciucas Tarlungeni, cu scorul 4-2 (1-1). Prima repriza a fost una destul de echilibrata, Ivan deschizand scorul pentru saceleni, iar Fosner egaland pana la pauza. La reluare, Precizia…

- Formatia FC Viitorul a castigat Cupa Romaniei, sambata seara, pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, invingand in finala echipa Astra Giurgiu, cu scorul de 2-1, dupa prelungiri. FC Viitorul a jucat in premiera finala Cupei Romaniei, iar pentru Astra a fost a treia finala. Meciul a fost dominat da capo…

- FC Viitorul a fost invinsa, astazi, in finala Cupei Romaniei Under 19 de echipa CFR Cluj, care s a impus cu 3 1 2 1 .Scorul a fost deschis insa de FC Viitorul, in minutul 4, prin Pop. Formatia clujeana a revenit si a punctat in minutele 9 Girsik , 10 Fica si 83 C. Nistor .Jucatorul finale a fost desemnat…

- FC Viitorul s-a calificat in premiera in finala Cupei Romaniei la fotbal, joi seara, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 (1-0), la Ovidiu, in mansa secunda a semifinalelor. Echipa ant...

- Jucatorii lui CFR Cluj au cerut lovitura de pedeapsa in minutul 79 al returului semifinalelor Cupei Romaniei cu Astra, la scorul de 2-2. Erico a atacat cu talpa o minge venita spre Omrani, moment in care atacantul ardelenilor a incercat sa șuteze, dar a fost accidentat. Deși elevii lui Dan Petrescu…

- Costel Enache a ieșit dezamagit dupa infrangerea cu CSU Craiova, scor 0-1, și spune ca se gandește doar la returul Cupei Romaniei cu CFR Cluj de miercuri. In tur, giurgiuvenii s-au impus cu 3-1. „Suntem fluctuanți in joc. Suntem blazați. Ma ingrijoreaza foarte mult faptul ca ne așteapta un meci foarte…

- Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, a fost invinsa pe teren propriu, de FC Viitorul Constanta cu scorul de 2-1 (0-1), joi, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei la fotbal. Universitatea a deschis rapid scorul, prin Nicusor Bancu (5), dar constantenii au intors rezultatul…

- Astra Giurgiu a invins-o surprinzator pe CFR Cluj, cu scorul de 3-1 (2-1), miercuri seara, in deplasare, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei la fotbal. Oaspetii au deschis rapid scorul, prin Valentin Gheorghe (5), dar campioana a egalat prin Cristian Bud (15), la prima sa reusita…