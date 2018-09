Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul nationalei de fotbal a Croatiei, Zlatko Dalic, a anuntat ca in urma discutiilor cu presedintele Federatiei de resort, Davor Suker, a decis sa-si prelungeasca contractul pe banca primei reprezentative. Dalic a condus Croatia la cel mai bun rezultat obtinut vreodata in istoria sa, locul…

- Capitanul echipei Croatiei, Luka Modric, a declarat, duminica seara, la Moscova, ca ar fi preferat sa castige Cupa Mondiala de fotbal decat trofeul pentru cel mai bun jucator al turneului final din Rusia, transmite AFP. ''Evident ca apreciez recunoasterea si le multumesc celor…

- Rusia lasa granițele deschise pentru fanii Cupei Mondiale 2018. Posesorii de Fan ID, document care a certificat faptul ca un suporter poate calatori prin Rusia fara viza pentru Cupa Mondiala de fotbal 2018 (14 iunie – 15 iulie), nu vor mai avea nevoie de viza pentru Rusia pana la sfarsitul acestui an,…

- CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 FINALA. Ultimul act din Rusia de la Cupa Mondiala au ca actori principali pe Franța și Croația. Am putea spune ca este o finala europeana, dar croații ajung sa scrie istorie cu evoluția lor dintr-un campionat mondial.

- Federatia croata de fotbal i-a invitat duminica, la finala Mondialului 2018 din Rusia dintre Croatia si Franta, prima din istoria tarii balcanice, pe fostii internationali croati care au cucerit bronzul acum 20 de ani, la editia din 1998, scrie agerpres.ro.

- Croatia este selectionata cu cel mai slab loc in clasamentul FIFA, de cand exista aceasta ierarhie, care atinge o finala de Cupa Mondiala, informeaza agentia EFE. Echipa balcanica a acces in ultimul act al Mondialului din Rusia de pe pozitia a 20-a a clasamentului mondial stabilit de Federatia internationala…

- Europa se indreapta spre o "cvadrupla" istorica la Cupa Mondiala, dupa ce patru reprezentative europene sunt prezente in semifinalele competitiei din Rusia. Deja invingatoare la precedentele trei editii (Italia in 2006, Spania in 2010 si Germania in 2014), Europa va obtine al patrulea succes consecutiv…