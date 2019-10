Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintila, considera ca formatia sa ar fi meritat sa castige derby-ul cu Dinamo, din cadrul etapei a 12-a a Ligii I, incheiat cu scorul de 1-1, pentru ca a avut ocazii mai clare. "A fost o partida spectaculoasa pe care consider ca meritam sa o castigam, am avut…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Dusan Uhrin Jr a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca partida cu FCSB, de sambata, reprezinta un derby pentru el, dar nu simte o presiune suplimentara comparativ cu alte meciuri. "Nu simt nimic, e un meci important pentru noi si atat. Avem nevoie de cele trei puncte,…

- De vineri pana luni s-au disputat jocurile etapei a 11-a din Liga 1 de fotbal. CFR Cluj iși pastreaza prima poziție in clasament dupa succesul categoric cu Mediaș, in timp ce pe poziția a doua a urcat Craiova, care s-a impus pe teren propriu in fața trupei lui Gica Hagi. FCSB și Dinamo sunt in […] Source

- Razvan Burleanu (35 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, crede ca Romania va avea doua formații in grupele cupelor europene. „Sunt foarte increzator ca CFR Cluj poate trece de Slavia Praga. Ar fi un moment foarte frumos sa avem o echipa in grupele Ligii și una in Europa League, in cazul…

- De vineri pana luni sunt programate jocurile etapei a 6-a din Liga 1. C FR Cluj se descurca foarte bine pe doua fronturi, obținand calificarea pentru play-off-ul din Liga Campionilor, fiind și prima in intrecerea Ligii 1 (aici poate fi depașita la golaveraj). FCSB a urcat și ea in play-off-ul din Liga…

- Jucatorul israelian al echipei Celtic Glasgow, Abd Hatem Elhamed, care a evoluat in trecut si la Dinamo, a declarat, miercuri, la finalul partidei cu CFR Cluj, din prima mansa a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor, ca formatia ardeleana s-a dovedit a fi una redutabila si ca se asteapta la o…

- Jucatorul din Pietrosita a fost ales de site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal in echipa etapei PORTAR Razvan Plesca (Gaz Metan / 36 de ani / 4 jocuri) – A fost omul meciului. A avut sapte interventii decisive datorita carora echipa s-a intors la Medias cu un punct. FUNDASI Mihai Ionut Butean (CFR Cluj…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in derby-ul etapei a doua a Ligii I de fotbal. Intr-un meci intrerupt circa 15 minute (din min. 25) din cauza faptului ca antrenorului echipei Dinamo, Eugen Neagoe, i s-a…