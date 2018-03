Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat luni, la Craiova, facand referire la anumite comentarii legate de varsta jucatorilor, ca s-a obisnuit "cu ceea ce inseamna Romania", insa este deranjat de lipsa de obiectivitate vizavi de ceea ce reprezinta fotbalul romanesc…

- La conferința de presa premergatoare meciului test cu Suedia, selecționerul Cosmin Contra a parut mai preocupat se starea precara a arenei din Banie decat de adversari. Amicalul contra nordicilor, calificați la Mondialul din rusia, va avea loc marti seara, de la ora 21.30, pe noua arena din Craiova,…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei intalnește reprezentativa Suediei, marți seara, de la ora 21:30, pe noul Stadion Ion Oblemenco din Craiova. Avand un caracter amical, partida este prima dintre cele doua protagoniste dupa cei 24 de ani care s-au scurs de la dramaticul meci disputat in sferturile…

- Cosmin Contra (42 de ani), selecționerul Romaniei, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa partida amicala pe care prima reprezentativa o va disputa marți, de la ora 21:30, contra Suediei. Selecționerul a declarat ca se teme de starea gazonului de pe "Ion Oblemenco", anunțand ca va efectua mai…

- Dupa victoria obținuta in Israel (scor 2-1), echipa naționala de fotbal a Romaniei va disputa marți un alt meci amical, de data aceasta impotriva unei echipe calificate la Campionatul Mondial din vara acestui an: Suedia. Gazonul de pe "Ion Oblemenco" nu se prezinta in condiții tocmai bune, iar selecționerul…

- ROMANIA SUEDIA. Cosmin Contra anunta schimbari importante in primul 11 pentru meciul ROMANIA - SUEDIA, data fiind stare gazonului de la Craiova, dar si faptul ca "tricolorii" intalnesc un alt tip de adversar. Selectionerul spune ca va folosi jucatorii pe care ii simte in forma, indiferent de numele…

- Starea gazonului nu este una extrem de buna. "Ar fi un lucru frumos sa învingem Suedia, echipa calificata la Campionatul Mondial, ar fi o victorie importanta, nu e neaparat o revansa (n.r. pentru meciul din 1994, de la CM). Nu am vazut gazonul, nu am apucat sa facem antrenament…

- ROMANIA SUEDIA. Concertul trupei Voltaj programat in Piața Mihai Viteazul din Craiova in ziua partidei Romania-Suedia, precum și parada suporterilor din Arena Fanilor spre stadion au fost anulate. ROMANIA - SUEDIA 2018: Lotul lui Cosmin Contra pentru amicalul de la Craiova ROMANIA SUEDIA.…

- Fost mijlocas cu pase sclipitoare, diponibilitate imensa la efort si tehnica fina in regim de viteza, Ioan Ovidiu Sabau (50 de ani, 55 de selectii, 7 goluri pentru nationala) conduce, in prezent, din postura de manager general, proiectul U Cluj, "Sepcile rosii" avand ca obiectiv promovarea in esalonul…

- Cosmin Contra spune ca a venit, din nou, timpul, ca selecționata țarii noastre sa se califice la un turneu final de campionat european sau mondial. Fanii naționalei s-au saturat sa vada meciurile tari doar la TV. Antrenorul naționalei este increzator in forțele echipei pe care…

- Dupa victoria cu Israel, 2-1, naționala Romaniei se pregatește de meciul cu Suedia, care va fi marți, de la ora 21:30. Partida va fi in direct pe ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Jucatorii lui Cosmin Contra și staff-ul naționalei au ajuns astazi la pranz la Craiova, unde au fost așteptați de mai mulț fani,…

- Romania va disputa o partida amicala impotriva Suediei, marți, pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, iar oficialii dau asigurari ca gazonul se va prezenta in condiții optime. Romania - Suedia se joaca marți, de la 21:30, și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PRO TV Marea problema a stadionului…

- Naționala Under 19 a Romaniei a inregistrat a doua victorie din cadrul grupei 4 a Turului de Elita, dupa ce s-a impus sambata seara, cu 2-1, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, in fața selecționatei Suediei U19. Golurile tricolorilor au ...

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi, in deplasare, un meci amical cu selectionata Israelului.Partida incepe la ora 20.00 ora Romaniei si va fi transmisa in direct de Pro TV.In lotul tricolor se afla si un fotbalist de la campioana FC Viitorul, tanarul mijlocas Alexandru Cicaldau.Lotul…

- Meciul de astazi, din Israel, si jocul de marti de la Craiova, contra Suediei sunt primele partide pe care tricolorii antrenati de Cosmin Contra le sustin in acest an si reprezinta teste pentru ambele echipe in vederea Cupei Natiunilor care incepe in toamna. Echipa Romaniei, care ocupa locul 36 in clasamentul…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a admis ca vremea nefavorabila impune jucatorilor adaptarea la conditii dificile de pregatire si joc, dar ca tricolorii vor incerca sa se adapteze la orice scenariu si vor aborda la victorie meciurile amicale cu Israel si Suedia. ''Sunt…

- Mijlocasul echipei Sparta Praga, Nicolae Stanciu, a declarat, joi, ca are mare incredere in actuala generatie a echipei nationale, insa a tras un semnal de alarma in privinta mentalitatii. "Am terminat o campanie care nu a fost deloc reusita. Ma astept la lucruri bune, avem Cupa Natiunilor,…

- "Trebuie sa ne adaptam conditiilor de pregatire. Eu zic ca ne descurcam. Este o chestie de mentalitate, de autodepasire, de a te adapta la dificultatile naturii. Si in Spania sunt mari probleme sau chiar si in alte tari. Vom trece de la conditii foarte grele la conditii foarte bune de a pregati jocul,…

- Jucatorii echipei nationale au sustinut o noua sedinta de pregatire in vederea meciurilor amicale cu Israel si Suedia, iar din cauza conditiilor meteorologice, Cosmin Contra a decis sa mute antrenamentul programat initial la Mogosoaia pe un teren sintetic acoperit aflat in apropierea cantonamentului.…

- Emil Forsberg (26 de ani), jucator pe care-l vom vedea pe 27 martie la Craiova, impotriva tricolorilor", s-a certat cu antrenorul sau de la Leipzig Amicalul dintre Romania și Suedia se joaca marți, 27 martie, și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Emil Forsberg se pregatește in aceste zile…

- Ce tatuaj și-a facut Dorin Rotariu. Fotbalistul naționalei Romaniei s-a inspirat dupa superstarul lui PSG, Neymar jr., și și-a desenat pe dosul palmei stangi chipul unui leu. Neymar Jr are tatuat pe dosul palmei stangi chipul unui leu FOTO: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER Mijlocașul de la Mouscron a intrat…

- Dennis Man, Alexandru Mitrita si Alexandru Cicaldau au fost convocati in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala pentru cele doua jocuri de pregatire din aceasta luna, cu Israel si Suedia, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Sambata 24 martie, la Netanya, reprezentativa…

- Alexandru Cicaldau, tanarul mijlocas al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost convocat in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala de seniori a Romaniei pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia.Partida cu Israel se va disputa pe 24 martie, la Netanya, iar cea cu Suedia va fi…

- Nationala Romaniei se mentine pe locul 36 in clasamentul pe luna martie publicat, ieri, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA).Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba, in aprilie si mai, cand au ocupat locul 47. Romania va disputa doua jocuri…

- Selectionerul echipei de fotbal a Suediei, Jan Andersson, care a anuntat lotul pentru meciul amical cu România, a declarat ca daca atacantul Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) vrea sa revina la nationala pentru a participa la Cupa Mondiala 2018, trebuie mai

- Deși terenul de pe noul "Ion Oblemenco" s-a prezentat pana acum intr-o stare deplorabila, s-a stabilit, in urma unei intruniri de urgența ce a avut loc azi, ca terenul sa nu fie schimbat inaintea amicalului pe care "tricolorii" il vor disputa cu Suedia la Craiova pe 27 martie. Decizia a fost luata astazi,…

- Ionut Nedelcearu a debut pentru Ufa, in meciul caștigat sambata, pe teren propriu, cu Anji Mahacikala, scor 3-2, in etapa a 22-a din campionatul Rusiei. Fostul fundaș central dinamovist a fost integralist și l-a avut ca adversar pe un alt ex-dinamovist, Paul Anton. Inchizatorul a jucat 90 de minute…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, i-a convocat pe debutanții Ionut Nedelcearu si Alexandru Cretu la prima reprezentativa, pentru meciurile amicale cu Israelul si Suedia....

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a intocmit o lista preliminara cu 19 jucatori ce evolueaza in strainatate, in vederea partidelor amicale cu Israel si Suedia, din aceasta luna. Primul test este programat pe 24 martie, la Netanya, in compania Israelului, iar cel de-al doilea,…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, i-a convocat pe fundasul Ionut Nedelcearu si pe mijlocasul Alexandru Cretu la prima reprezentativa, pentru meciurile amical cu Israelul si Suedia, din aceasta luna, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Atat…

- Fostul fundaș și mijlocaș al Politehnicii Iași Alexandru Crețu a fost anunțat astazi de selecționerul Cosmin Contra ca se afla in vederile sale pentru meciurile amicale ale Romaniei din Israel și cu Suedia, de la Craiova, din 24, respectiv 27 martie. Vandut Olimpiei Ljubliana acum un an pentru 100.000…

- Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra (foto), a trimis convocarile pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii pentru partidele amicale cu Israel, programat pe 24 martie, de la ora 20.30, la Netanya, și cu Suedia, ce va avea loc ...

- In aceasta luna, reprezentativa Romaniei disputa doua jocuri de pregatire — pe 24 martie, la Netanya, in fața Israelului (ora 20:30), și pe 27 martie, la Craiova, impotriva Suediei (21:30). Selecționerul Cosmin Contra a trimis faxuri de convocare pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din strainatate…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara tarii, pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia, din lot facand parte si trei jucatori care nu au debutat pana acum la prima reprezentativa, a anuntat, duminica, site-ul frf.ro.

- Naționala de fotbal a Romaniei disputa doua jocuri amicale, pe 24 martie, la Netanya, in fața Israelului, și pe 27 martie, la Craiova, contra Suediei. Selecționerul Cosmin Contra a trimis faxul de convocare pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii pentru aceste doua partide de pregatire....

- Federația Romana de Fotbal a pus in vanzare in aceasta dupa-amiaza biletele pentru amicalul Romania - Suedia, care va avea loc pe 27 martie, pe noul "Ion Oblemenco" din Craiova. Cel mai ieftin bilet costa 30 lei și poate fi achiziționat la cele doua peluze, in timp ce un bilet la VIP ajunge la 350 de…

- Italienii au anunțat cand revine Vlad Chiricheș la Napoli, dupa accidentarea suferita pe 10 februarie. Conform Gazzetta dello Sport, capitanul naționalei de fotbal a Romaniei ar putea intra din nou in calculele antrenorului Maurizio Sarri pentru meciul cu Inter Milano, programat pe 11 martie, pe San…

- Harlem Gnohere a inceput sa atraga priviri si din Vestul Europei dupa ce a reusit sa se impuna la FCSB si sa evolueze pentru prima data in cariera intr-o competitie europeana. Dupa ce saptamana trecuta a acordat un interviu pentru un post de radio din Belgia, cu cateva ore inainte de returul cu…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca echipa nationala va disputa un al doilea meci amical in luna martie, in compania selectionatei Israelului, la 24 martie. Pe langa meciul cu Suedia, programat pe 27 martie, la Craiova, nationala Romaniei va disputa o alta partida de verificare, in deplasare,…

- Divizionara C CSO Filiași a trecut la nivelul doi al pregatirii din aceasta iarna. Dupa o saptamana de antrenamente pe plan local, elevii lui Silviu Lung, Cosmin Fruntelata și Ionuț Stancu au mers ieri la Policlinica pentru Sportivi din Craiova ...

- Partida amicala pe care nationala de fotbal a Romaniei o va disputa pe 27 martie, impotriva Suediei, se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. De asemenea, Federatia Romana de Fotbal mai negociaza si cu alte federatii internationale perfectarea unei alte partide amicale, tot in luna martie.…

- Meciul amical al Romaniei cu reprezentativa Suediei, programat la 27 martie, se va disputa in premiera pe noul Stadion "Ion Oblemenco" din Craiova, anunta, vineri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul oficial.„Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova va gazdui partida ...

- Federatia Romana de Fotbal a mai anuntat ca negocieaza si cu alte federatii pentru perfectarea unui alt meci amical in luna martie. Nationala Romaniei va disputa urmatoarele jocuri oficiale in septembrie 2018, odata cu debutul noii competitii Liga Natiunilor UEFA. Tragerea la sorti a grupelor va avea…

- Partida amicala pe care reprezentativa Romaniei o va disputa la 27 martie impotriva nationalei Suediei va avea loc pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, anunta FRF. Federatia Romana de Fotbal a mai anuntat ca negocieaza si cu alte federatii pentru perfectarea unui alt meci amical in luna martie.Nationala…

- Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova va gazdui partida amicala pe care Romania o va susține in compania Suediei in 27 martie, anunța vineri site-ul Federației Romane de Fotbal. „Primaria Municipiului și-a dat acordul pentru disputarea meciului pe noul stadion al ...

- Meciul amical al echipei nationale de fotbal a Romaniei cu selectionata Suediei, programat la 27 martie, se va disputa pe noul Stadion "Ion Oblemenco" din Craiova, anunta, vineri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul oficial. "Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova va gazdui partida amicala…

- Naționala de Fotbal a Romaniei va susține pe teren propriu un meci amical impotriva Suediei, pe data de 27 martie. Președintele FRF - Razvan Burleanu a anunțat oficial miercuri orașul in care se va disputa partida.

- Naționala Romaniei va da piept cu Suedia, pe teren propriu, marți, 27 martie. Partida va avea loc in afara Bucureștiului, cea mai probabila varianta fiind recent inauguratul stadion de la Craiova. Suedia, locul 18 in clasamentul FIFA, este calificata la Campionatul Mondial din 2018 dupa ce a produs…

- Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Meciul va avea loc in afara Bucurestiului, orasul gazda urmand a fi anuntat in functie de disponibilitatea…

- Naționala Romaniei disputa pe 27 martie, pe teren propriu, o partida de verificare impotriva echipei Suediei. Meciul va avea loc in afara Bucureștiului, orașul gazda urmand a fi anunțat in funcție de disponibilitatea arenelor din celelalte orașe mari din Romania. FRF iși dorește ca echipa naționala…