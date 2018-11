Stiri pe aceeasi tema

- FRF a remis un comunicat in care neaga informatiile GSP. Gica Hagi, prima declaratie dupa anuntul venirii la nationala in locul lui Cosmin Contra "Referitor la articolul aparut in ediția tiparita a Gazetei Sporturilor de miercuri, 7 noiembrie, și pe site-ul www.gsp.ro, cu titlul "Dupa…

- Conducerea tehnica a echipei nationale de handbal a Romaniei si jucatorii spera intr-un rezultat bun, chiar intr-o victorie, impotriva echipei Frantei, duminica, la Cluj, in preliminariile Campionatului European. "Meciul cu Franta este dificil, dar trebuie sa incercam sa castigam. Este foarte, foarte…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, joi seara, inaintea partidei cu Lituania, din Liga Natiunilor, ca fiul fostului international Cosmin Pascovici, Denis, a incetat din viata.Citește și: Șeful Interpol Costa Rica DEZVAUIE de ce au fost ARESTATE Elena Udrea și Alina Bica “In…

- Obligat sE califice echipa nationalE la EURO 2020, Cosmin Contra (42 de ani) este decis sE dea militEria jos din pod. Selectionerul a luat o decizie durE, chiar inaintea meciurilor din Liga Natiunilor cu Lituania xi cu Serbia.

- Selecționerul echipei naționale a Romaniei, Cozmin Contra, i-a surprins pe toți cu apariția sa la meciul dintre CFR Cluj și CSU Craiova. Cosmin Contra a aparut in carje și cu piciorul in ghips. Citește și: Liviu Dragnea se așteapta sa fie condamnat la inchisoare cu executare: Nu mai am nicio…

- Zece din cei douazeci si cinci de jucatori convocati de selectionerul Cosmin Contra au fost prezenti, duminica, la primul antrenament al echipei nationale de fotbal a Romaniei de dinaintea partidelor cu Muntenegru (7 septembrie) si Serbia (10 septembrie) din debutul Liga Natiunilor. Ceilalti 15 fotbalisti…

- Echipa antrenata de Adrian Falub a început foarte bine, Gavra a deschis scorul în minutul 18. Giurgiu a facut o parada în careu și a ridicat avantajul la 2-0. Jucatorii echpei oaspete nu au reușit sa ajunga la poarta Universitara iar în minutul 56 Gavra a marit avantajul echipei…