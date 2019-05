Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a aratat o alta atitudine in ultimul meci al sezonului cu Viitorul, dar, in ciuda faptului ca și-a anihilat perfect adversara in prima repriza și a controlat in mare masura și ce a urmat dupa pauza, a ieșit ...

- Universitatea Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa in care mijlocasul Alexandru Cicaldau si antrenorul Corneliu Papura au prefatat meciul cu FC Viitorul, decisiv pentru locul trei si pentru participarea in cupele europene, programat sambata, de la ora 21.00, ...

- Universitatea Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa, in care portarul Mirko Pigliacelli si antrenorul Corneliu Papura au prefatat meciul cu CFR Cluj, din etapa a 9-a a play-off-ului Ligii I, programat duminica, 12 mai, de la ora 21.00, ...

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a fost foarte mulțumit dupa Victoria obținuta luni seara, scor 1-0, pe stadionul „Ion Oblemenco“, cu Sepsi Sf. Gheorghe, a doua consecutiva din campionat. Tehnicianul, care a debutat astfel in fața publicului craiovean, a ...

- Universitatea Craiova a susținut vineri o conferința de presa in care decarul Alexandru Cicaldau și antrenorul Corneliu Papura au vorbit despre infrangerea cu Viitorul, din Cupa, și au prefațat confruntarea cu Sepsi Sf. Gheorghe, din etapa a 7-a a Ligii ...

- Universitatea Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa in care antrenorul Corneliu Papura si atacantul Valentin Mihaila au prefatat partida cu FC Viitorul, din mansa a doua a semifinalei de Cupa Romaniei, programata joi, de la ora 19.45, la ...

- Fostul international Corneliu Papura a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca a acceptat provocarea de a antrena echipa de fotbal Universitatea Craiova intr-un ''moment nu foarte placut''. ''Am acceptat provocarea de a fi antrenorul echipei intr-un moment…

- Sositi in Banie cu prilejul intalnirii din aceasta seara, de pe „Ion Oblemenco“, Universitatea Craiova – FC Viitorul, din prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, Gica Popescu si Gica Hagi au mers, ca de fiecare data, in vizita la Academia ...