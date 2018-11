Fotbal - Copa Libertadores: Returul finalei River Plate - Boca Juniors ar putea avea loc pe Bernabeu

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre formatiile din Buenos Aires River Plate si Boca Juniors, din mansa a doua a finalei Copei Libertadores, amanat din cauza unor incidente, nu se va juca in Argentina, a anuntat Confederatia sud-americana de fotbal (Conmebol) informeaza news.roPartida va avea loc la 8 sau 9 decembrie.…

- Orașul Genoa s-a oferit sa gazduiasca returul finalei din Copa Libertadores dintre River Plate și Boca Juniors. Meciul a fost amanat sambata dupa ce autobuzul celor de la Boca a fost lovit de fanii lui River. Președintele celor de la Genoa, echipa la care joaca și Ionuț Radu, le-a trimis o scrisoare…

- Mansa secunda a finalei competitiei Copa Libertadores, dintre River Plate si Boca Juniors, care ar fi trebuit sa se dispute sambata seara, pe stadionul Monumental din Buenos Aires, a fost amanata pentru duminica, din cauza incidentelor. Decizia de amanare a venit dupa ce, in drum spre stadion, autocarul…

- Dupa incidentele de dinainte de River - Boca, Diego Maradona l-a pus la zid pe președintele țarii, Mauricio Macri, candva lider la Boca. "Este cel mai prost președinte din istorie! Din cauza lui se intampla tot. E lamentabil ce vad in țara mea", a tunat El Pibe de Oro. ...

- Suporterii echipei River Plate i-au oferit doua bilete unui copil argentinian in varsta de sase ani care voia sa isi vanda jucariile pentru a ajunge pe stadionul Monumental si a-si sustine favoritii la mansa secunda a finalei Copa Libertadores, cu Boca Juniors, relateaza Le Figaro, informeaza News.ro.Renzo,…

- Clubul spaniol de fotbal Real Madrid a anuntat marti seara ca antrenorul argentinian Santiago Solari a semnat Santiago Solari a semnat cu Real Madrid pana in 2021, dupa un interimat de doua saptamani la conducerea tehnica a gruparii de pe Santiago Bernabeu. Acest acord este o dovada a increderii foarte…

- Prima mansa din finala celei mai importante competitii intercluburi din America de Sud, Copa Libertadores, se va juca duminica intre cele doua cluburi rivale din Buenos Aires, Boca Juniors si River Plate, dupa ce meciul nu s-a putut disputa sambata din cauza unei ploi torentiale abatute asupra capitalei…

- Finala stelara in Copa Libertadores, echivalentul Ligii Campionilor la fotbal in America de Sud. Trofeul va fi disputat de cele doua mari rivale din Argentina, Boca și River Plate, pe 7 noiembrie (turul) și pe 28 noiembrie (returul). Prima s-a calificat in finala River. A pierdut acasa, 0-1, pe 24 octombrie,…