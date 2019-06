Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Columbiei a produs prima surpriza a turneului de fotbal Copa America 2019, sambata, la Salvador, prin victoria cu 2-0 (0-0) in fata nationalei Argentinei, finalista la ultimele doua editii. ''Los Cafeteros'' au castigat prin golurile marcate de Roger Martinez (71) si Duvan…

- Copa America este cel mai vechi turneu intertari din lume. Copa America la fotbal, un campionat al tarilor din America de Sud, se va desfasura anul acesta in Brazilia, intre 14 iunie si 7 iulie, cu participare a 12 echipe, impartite in

- Copa America la fotbal, un campionat al tarilor din America de Sud, se va desfasura anul acesta in Brazilia, intre 14 iunie si 7 iulie, cu participare a 12 echipe, impartite in trei grupe. Pe langa cele zece formatii din confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL) participa si doua echipe invitate,…

- Capitanul echipei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi, abordeaza Copa America din Brazilia cu 'aceeasi ambitie dintotdeauna' de a castiga un prim titlu cu selectionata ''albiceleste'', dupa trei finale pierdute in aceasta competitie, informeaza AFP.

- Starul brazilian Neymar s-a accidentat in cursul meciului pe care Selecao l-a castigat cu scorul de 2-0 in fata reprezentativei Qatarului, miercuri la Brasilia, in cadrul pregatirilor pentru turneul Copa America la fotbal, programat in Brazilia.

- Atacantul Neymar s-a accidentat si a iesit de pe teren in lacrimi, in minutul 21 al meciului amical castigat de Brazilia, scor 2-0, cu Qatar.Neymar a suferit o accidentare la glezna dreapta si a fost dus la vestiare fara a putea pune piciorul in pamant., iar participarea sa la Copa America,…

- Echipele naționale ale Braziliei și Argentinei au anunțat loturile pentru Copa America 2019. Competiția se va disputa in perioada 14 iunie - 7 iulie, in Brazilia. Chile este caștigatoarea ediției precedente, cea din 2016. Brazilia a cucerit titlul ultima data in 2007, iar Argentina, in 1993. ...

- Selectionatele de fotbal ale Braziliei si Argentinei au castigat meciurile amicale sustinute marti seara in deplasare, cu Cehia, respectiv Maroc, relateaza agentiile internationale de presa.