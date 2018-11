Portarul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Ciprian Tatarusanu, a declarat, marti seara, dupa victoria cu 1-0 in meciul cu Muntenegru din Liga Natiunilor, ca a aparat cu ochiul penalty-ul executat de Marko Jankovic in minutul 72. "Am studiat, ca de fiecare data, posibilii jucatori care executa penalty-uri. El (n.r. - Marko Jankovic) tragea pe acel colt de obicei, asa ca m-am aruncat acolo si am facut o parada foarte buna pentru echipa. Jucatorul a tras foarte tare si mingea mi-a venit direct in ochi. Deci am aparat penalty-ul cu ochiul", a spus jucatorul care dupa lovitura de pedeapsa a avut…