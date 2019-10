Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de tineret a Romaniei a invins echipa Ucrainei cu scorul de 3-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, in Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2021. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru Cojocaru)…

- Arbitrul Ovidiu Hategan va conduce meciul dintre nationalele Turciei si Albaniei, care va avea loc vineri, la Istanbul, in Grupa H a preliminariilor EURO 2020, informeaza site-ul Federatiei Romane de Fotbal.

- Nationalele de fotbal ale Iranului, Japoniei si Coreei de Sud au obtinut marti victorii previzibile in fata unor adversari mult mai slab cotati, in deplasare, in primele lor meciuri din faza a doua a preliminariilor Cupei Mondiale 2022, zona asiatica.

- Selectionata de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Maltei cu doar 1-0 (0-0), duminica seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru Cojocaru)

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Spaniei cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea)

- Nationala Japoniei a invins-o acasa pe cea a Paraguayului cu scorul de 2-0, la Kashima, iar Coreea de Sud si Georgia au incheiat la egalitate, 2-2, la Istanbul, in meciuri amicale de fotbal disputate joi. Foto: (c) JIJI PRESS / EPA Japonia a inscris inainte de pauza…

- Editia 2019 a Cupei Mondiale a Cluburilor, penultima in formatul cu sapte echipe participante, se va desfasura in Qatar intre 11 si 21 decembrie, a anuntat FIFA. Cupa Mondiala a Cluburilor va trece la formatul de 24 echipe incepand cu 2021, iar Qatar-ul va gazdui ultimele doua editii cu…

- Coreea de Sud si Coreea de Nord vor fi adversare in Grupa H a preliminariilor asiatice pentru Cupa Mondiala de fotbal din 2022, conform tragerii la sorti efectuate miercuri la Kuala Lumpur, in Malaezia, relateaza DPA.