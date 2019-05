Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea s-a calificat in finala Europa League la fotbal, joi seara, dupa ce a invins formatia germana Eintracht Frankfurt cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, la Londra, in mansa a doua a semifinalelor competitiei, terminata la egalitate, 1-1, dupa prelungiri. Chelsea a obtinut…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, germanul Juergen Klopp, a salutat performanta 'incredibila' reusita marti seara de elevii sai, care s-au calificat in finala Ligii Campionilor, pentru al doilea an consecutiv, dupa ce au invins cu scorul de 4-0

- Liverpool s-a calificat neasteptat in finala Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a invins-o pe FC Barcelona cu un incredibil 4-0 (1-0), pe Anfield, in mansa secunda a semifinalelor. ”Cormoranii” au reusit ceea ce parea imposibil, sa intoarca rezultatul din tur, cand Barca s-a impus cu…

- De meciuri tari nu am avut parte numai in Liga Campionilor, ele se anunta si in mansa intai a semifinalelor Ligii Europa, faza care este programata astazi, de la ora 22.00. In Londra, Arsenal primeste vizita formatiei spaniole Valencia, confruntarea ...

- Barcelona și Liverpool au impreuna zece trofee in cea mai importanta competiție intercluburi din Europa, iar spectacolul și suspansul vor fi cu siguranța la cote inalte. Barcelona și Liverpool se intalnesc dupa 12 ani intr-un meci oficial, in prima manșa a semifinalelor Champions League. Trupa lui Valverde…

- Tehnicianul echipei Eintracht Frankfurt, Adolf Hutter, a declarat joi seara, dupa calificarea în semifinalele Ligii Europa, ca este extraordinar ce au reusit jucatorii sai si ca meciul cu Benfica a fost perfect, scrie News.ro.“Calatoria continua! Este extraordinar ce a reusit echipa.…

- S-au decis meciurile din sferturile de finala ale Ligii Europa 2019, care vor avea loc pe 11 aprilie, turul, respectiv 18 aprilie, returul. Arsenal - Napoli Villareal - Valencia Benfica - Eintracht Frankfurt Slavia Praga - Chelsea UEFA a anunțat și imperecherea echipelor in semifinale: Arsenal / Napoli…

- Arsenal Londra, Benfica Lisabona, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga si Villarreal s-au calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, joi seara, dupa ce in cursul serii reusisera acest lucru si Chelsea, Napoli si Valencia, scrie agerpres.ro.