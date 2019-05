Echipele engleze Chelsea si Arsenal se vor infrunta in finala Europa League la fotbal, miercuri, de la ora 22:00 (ora Romaniei), la Baku, la circa 4.600 km de casa, desi cele doua cluburi londoneze sunt despartite de doar 12 km. Doua echipe din aceeasi tara in finala Europa League pentru a treia oara in actualul format al competitiei. In 2011, FC Porto invingea in ultimul act o alta formatie portugheza, Sporting Braga (1-0), iar in 2012, la Bucuresti, Atletico Madrid dispunea in finala de Athletic Bilbao cu 3-0. In istoria competitiei, sub numele de Cupa Oraselor Targuri sau Cupa UEFA, doua formatii…