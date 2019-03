Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea s-a impus in derby-ul londonez cu Tottenham, meci ce a contat pentru etapa a 28-a din Premier League. "Aristocrații" s-au impus pe Stamford Bridge cu scorul de 2-0, insa a ramas pe locul 6 in clasament.

- Sergio „Kun" Aguero (30 de ani) a marcat 3 goluri in victoria lui Manchester City, scor 6-0 contra lui Chelsea, și l-a egalat pe Alan Shearer (48 de ani), fostul mare atacant al lui Newcastle, in clasamentul istoric al hat-trickurilor in Premier League (11). La final, „centralul" Mike Dean i-a jucat…

- Echipa Manchester United a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Leicester City, duminica, intr-o partida din cadrul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Angliei. Oaspetii au marcat unicul gol al intalnirii in minutul 9, prin atacantul Marcus Rashford (21 ani), care a disputat cu aceasta…

- Presa din Anglia scrie ca victoria obținuta de Chelsea, sambata, 2 februarie, in Premier League, in fața formației Huddersfield, scor 5-0, nu l-a impresionat pe patronul formației londoneze, Roman Abramovich, potrivit mediafax.Citeste si Robert Negoița face valuri in CEX PSD. Avertisment pentru…

- Real Madrid, gratie mai ales celei de-a treia victorii consecutive in Liga Campionilor, a detronat-o pe Manchester United si a redevenit cel mai bogat club de fotbal, potrivit listei celor mai bogate 20 de cluburi din lume, publicata joi de cabinetul Deloitte, scrie AFP. Pentru prima oara,…

- Atacantul argentinian Emiliano Sala (28 de ani), golgeterul lui Nantes, se indrepta spre Țara Galilor unde urma sa joace la Cardiff City, noua sa echipa din Premier League. Avionul sau a disparut de pe radar deasupra Canalului Manecii și nu a mai ajuns la destinație! Ce știm pana in acest moment: a…

- Tottenham - Manchester United LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Manchester United a renascut dupa despartirea de Jose Mourinho si are victorii pe linie cu Ole Gunnar Solskjaer pe banca tehnica. E drept, United n-a intalnit pana acum granzii din Premier League, iar meciul de duminica disputat pe…

- Echipele Arsenal si Tottenham au obtinut victorii la diferenta de trei goluri, marti, in etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Angliei. Arsenal a dispus cu 4-1 pe Emirates Stadium de alta echipa londoneza, Fulham, prin golurile marcate de Granit Xhaka (25), Alexandre Lacazette (55),…