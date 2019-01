Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Chelsea Londra a eliminat, sambata, pe teren propriu, in turul trei al Cupei Angliei, echipa lui Costel Pantilimon, Nottingham Forest, scor 2-0, informeaza news.ro.Pantilimon nu a facut parte din lotul oaspetilor pentru acest meci. Poarta echipei Nottingham Forest a fost aparata de…

- Bournemouth și Brighton joaca azi, de la ora 14:30, in turul III al Cupei Angliei. Florin Andone e titular la oaspeți, in timp ce la gazde a aparut surprinzator puștiul Mihai Dobre (20 de ani). ...

- Costel Pantilimon e titular incontestabil la Nottingham Forest, insa șefii clubului nu sunt pe deplin mulțumiți de goalkeeperul roman de 31 de ani. Portarul care are 23 de meciuri in acest sezon la formația engleza, cu 22 de goluri primite și 10 partide in care a inchis poarta, ar putea fi inlocuit…

- Portarul roman, Costel Pantilimon, a primit un gol in partida Nottingham Forest - Preston North End din etapa cu numarul 21 din Championship, gol care a adus și eșecul formației sale. Meciul s-a incheiat 0-1, iar fanii lui Forest nu il mai vor pe goalkeeper-ul roman in poarta echipei informeaza mediafax.…

- Costel Pantilimon, convocat in lotul "tricolorilor" pentru meciurile cu Lituania si Muntenegru din Liga Natiunilor, a legat prietenii din vremea in care juca la Manchester City cu unii ca David Silva, Aleksandar Kolarov sau Gael Clichy. Portarul roman, care acum e la Nottingham Forest, a...

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu este incert pentru meciul pe care echipa de fotbal FC Nantes il va juca marti (astazi) cu Montpellier, in deplasare, in optimile de finala ale Cupei Ligii franceze, a anuntat ziarul Ouest-France. "Dupa ce 19 jucatori au zburat ieri dupa-amiaza (luni -…

- Nottingham Forest a pierdut, sambata, acasa, cu scorul de 1-2, meciul cu Norwich, in etapa a XIII-a a ligii a doua engleze, dupa ce a condus cu 1-0. Oaspetii au marcat dupa doua faze fixe, iar fanii "padurarilor" l-au acuzat pe portarul Costel Pantilimon de golurile primite. Aitor Karanka, managerul…