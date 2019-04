Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul Federatiei Romane de Fotbal au fost date publicitatii programul si televizarile semifinalelor Cupei Romaniei. Partidele tur sunt programate in perioada 3-4 aprilie, in timp ce meciurile retur vor avea loc pe 23-25 aprilie. CFR Cluj, Universitatea Craiova, FC Viitorul si Astra Giurgiu sunt…

- Fundasul roman Bogdan Vatajelu a marcat un gol pentru FK Jablonec, care a dispus de FK Teplice cu scorul de 2-1, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Oaspetii au deschis scorul prin Pavel Moulis (47), Vatajelu e egalat la scurt…

- Formatia CFR Cluj va intalni Astra Giurgiu, iar Universitatea Craiova va juca in compania echipei FC Viitorul, in semifinalele Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti de la Casa Fotbalului. Jocurile din cadrul semifinalelor se desfasoara in sistem tur – retur, prima echipa extrasa fiind organizatoare…

- Bucuresti, 4 mar /Agerpres/ - Universitatea Craiova a fost invinsa de Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 (0-0), luni seara, pe teren propriu, in ultima partida din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, care a incheiat sezonul regulat. Universitatea a deschis scorul prin bosniacul Elvir Koljic (49), dar Astra…

- Tragerea la sorti a meciurilor de fotbal din cadrul semifinalelor Cupei Romaniei va avea loc miercuri, de la ora 11:00, in sala 'Nicolae Dobrin', de la Casa Fotbalului, a anuntat Federatia Romana de Fotbal. In semifinalele Cupei Romaniei, editia 2018-2019, s-au calificat echipele FC Viitorul…

- FC Barcelona s-a calificat in finala Cupei Spaniei la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o pe rivala Real Madrid cu scorul de 3-0, chiar pe terenul acesteia (Santiago Bernabeu), in mansa secunda a semifinalelor competitiei. Dupa 1-1 in prima mansa a semifinalelor competitiei, Real a dominat prima…