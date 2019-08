Stiri pe aceeasi tema

- Celtic Glasgow va fi adversara campioanei Romaniei, CFR Cluj, in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins echipa estoniana Nomme Kalju cu 5-0 si 2-0, scrie Agerpres. Celtic s-a impus marti seara cu 2-0 la Tallinn, prin autogolul lui Aleksandr Kulinits (10) si golul…

- Celtic Glasgow va fi adversara campioanei Romaniei, CFR Cluj, in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins echipa estoniana Nomme Kalju cu 5-0 si 2-0. Celtic s-a impus marti seara cu 2-0 la Tallinn, prin autogolul lui Aleksandr Kulinits (10) si golul ucraineanului…

- Campioana en titre CFR Cluj va juca pe teren propriu cu CSM Poli Iasi in prima etapa a Ligii I de fotbal, editia 2019-2020, pe 13-14 iulie, conform tragerii la sorti a programului competitiei, care a avut loc, vineri, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal. Clasata pe locul secund in sezonul precedent,…

- Echipa kazaha FC Astana, adversara lui CFR Cluj in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, a avut rezultate notabile in ultimii ani in cupele europene. FC Astana a castigat anul trecut pentru a cincea oara consecutiv campionatul Kazahstanului, care se desfasoara dupa sistemul primavara-toamna.…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, joi, ca Supercupa Romaniei, ediția 2018/2019, se va disputa sambata, 6 iulie, intre CFR Cluj și FC Viitorul Constanța. Ora meciului va fi stabilita ulterior, anunța MEDIAFAX.Partida se va disputa intr-o singura manșa, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești,…

- Academica Clinceni are drum liber catre Liga 1. Echipa ilfoveana a primit instiintare oficiala din partea Federatiei Romane de Fotbal, de la Comisia pentru acordarea licentei cluburilor, ca a indeplinit toate cerintele pentru ca a indeplinit toate cerintele pentru a participa in prima liga, informeaza…

- CFR Cluj tace și face. Zicala i se potivește de minune și investitorului liderului Ligii I, Marian Bagacean, un tip extrem de discret cand vine vorba de aparițiile in media, insa mereu langa echipa. Omul de afaceri și-a facut debutul in lumea „sportului-rege" in sezonul trecut, cand a reușit sa caștige…

- Antrenorul echipei FCSB, Mihai Teja, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, comentand sansele foarte mici ale formatiei sale in lupta pentru titlu cu CFR Cluj, ca in fotbal se poate intampla orice si a dat exemplu calificarile in extremis in finala Champions League obtinute in aceasta saptamana…