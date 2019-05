Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anunțat brigada care va oficia partida din Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe, programata maine, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din cadrul etapei a 7-a a play-off-ului Ligii I. Astfel, centralul ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anunțat brigada care va oficia partida din Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe, programata maine, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din cadrul etapei a 7-a a play-off-ului Ligii I. Astfel, centralul ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anuntat brigada care va oficia meciul Astra Giurgiu – Universitatea Craiova, programat maine, de la ora 21.00, pe stadionul „Marin Anastasovici“, din cadrul etapei a 6-a din play-off-ul Ligii I. Astfel, arbitru central a ...

- Universitatea Craiova a remizat, scor 0-0, in partida susținuta ieri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in compania liderului CFR Cluj, contand pentru etapa a 4-a din play-off-ul Ligii I. Evoluția celor doua echipe nu s-a ridicat nici pe departe unui ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) l-a desemnat pe centralul Istvan Kovacs sa imparta dreptatea la partida Universitatea Craiova – Astra Giurgiu, programata astazi, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din cadrul primei etape a play-off-lui Ligii I. Arbitrul ...

- Universitatea Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa in care antrenorul Devis Mangia si mijlocasul Alexandru Mateiu au prefatat confruntarea cu Astra Giurgiu, programata duminica, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din prima etapa a play-off-ului Ligii ...

- Universitatea Craiova a dezamagit profund in meciul susținut in aceasta seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, dupa ce a pierdut, scor 1-2, in fața Astrei Giurgiu, in etapa 26, ultima din campionatul regular al Ligii I. Alb-albaștrii au deschis scorul prin ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor a anunțat in aceasta seara brigada de arbitri care va oficia derbiul Universitatea Craiova – CFR Cluj, programat maine seara, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din cadrul etapei a 23-a din Liga I. ...