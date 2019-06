Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. Sferturi de finala 23 mai 17.15 Canada - Elveția 2-2 Cele mai mai surprize din…

- Iranul a notificat saptamana trecuta China, Franta, Germania, Rusia si Marea Britanie in legatura cu decizia sa de a inceta indeplinirea unora dintre aceste angajamente, la un an dupa ce SUA s-au retras unilateral din acord si au reinstituit sanctiuni impotriva Teheranului.In cadrul acordului,…

- Meciurile din Divizia de top a Campionatului Mondial incep azi, in Slovacia. Bratislava și Kosice sunt cele doua orașe gazda ale intrecerii. In primul se desfașoara grupa A, din care fac parte Canada, SUA, Finlanda, Germania, Slovacia, Danemarca, Franța și Marea Britanie, iar in cel de al doilea Grupa…

- BUCURESTI, 3 mai – Sputnik, Doina Crainic. Spre deosebire de Cartea Verde, cetatenii care vor sa obtina Cartea Albastra trebuie sa câștige un salariu care este de cel puțin 1,5 ori mai mare decât media din țara lor, potrivit thelocal.de. Germania este de departe cel…

- Italianul Edoardo Reja a fost numit, miercuri, la conducerea tehnica a echipei nationale a Albaniei.Tehnicianul a semnat un contract valabil pâna în luna noiembrie. “Apoi vom vedea conditiile. De obicei semnez contracte pe un an, pentru ca rezultatele decid. Am avut oportunitatea…

- Selectionata Turciei a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, selectionata Moldovei, intr-un meci contand pentru grupa H de calificare la Euro-2020.Golurile au fost marcate de Hasan Ali Kaldirim (24), Kaan Ayhan (70) si Cenk Tosun (26, 53). Tot luni, in grupa H, mai au loc…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de echipa Frantei, cu scorul de 28-18 (15-8), joi seara, la Clermont-Ferrand, in prima zi a puternicului turne Golden League. Campioana europeana si mondiala s-a impus fara probleme in acest meci, in fata unei echipe experimentale…

- Arbitrul Ovidiu Hategan a fost delegat de UEFA la partida Belgia - Rusia, din cadrul preliminariilor EURO 2020 la fotbal, care se va desfasura la 21 martie, la Bruxelles, a anuntat, luni, site-ul oficial al FRF. 'Centralul' Ovidiu Hategan va fi ajutat de 'asistentii' Octavian…