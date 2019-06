Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele de fotbal ale Senegalului si Algeriei au obtinut victorii in primele lor meciuri de la Cupa Africii pe Natiuni 2019, duminica, la Cairo, in Grupa C a competitiei gazduite de Egipt. Foto: (c) Amr Abdallah Dalsh/REUTERS Senegalul, fara vedeta Sadio Mane (suspendat), a aratat stofa unei…

- Selectionata de fotbal a Marocului, una dintre favorite al castigarea trofeului, a debutat cu o victorie la limita, 1-0 (0-0) cu Namibia, duminica, la Cairo, in Grupa D a Cupei Africii pe Natiuni 2019 din Egipt. Succesul s-a conturat tarziu, in urma autogolului lui Itamunua Keimuine (89). ''Leii…

- Selectionata Madagascarului a cucerit primul sau punct la Cupa Africii pe Natiuni, dupa ce a remizat cu Guineea, 2-2, sambata, la Alexandria, in Grupa B a editiei din acesta an a competitiei, gazduita de Egipt, scrie agerpres.ro.

- Nationala de fotbal a Ugandei a obtinut prima sa victorie la Cupa Africii pe Natiuni dupa o pauza de 41 de ani, 2-0 cu RD Congo, sambata, la Cairo, in Grupa A a editiei din acest an, gazduita de Egipt. Ultimul succes al ugandezilor data de la editia din 1978, 2-1 in semifinala cu Nigeria.…

- Selectionata Egiptului a invins formatia Zimbabwe cu scorul de 1-0, vineri seara, la Cairo, in primul meci al editiei 2019 a Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, care are loc in Egipt pana pe 19 iulie.

- Editia a 32-a a Cupei Africii pe Natiuni va avea loc in Egipt, in perioada 21 iunie - 19 iulie, cu participarea a 24 de echipe, impartite in sase grupe. Egiptul are cele mai multe titluri, sapte, urmata de Camerun, cinci trofee, fiind si campioana en titre, Ghana, cu patru trofee, Nigeria,…

- ​Confederatia Africana de Fotbal (CAF) a decis ca mansa retur a finalei Ligii Campionilor Africii, dintre Esperance Tunis (Tunisia) si Wydad Casablanca (Maroc), sa se rejoace, informeaza Mediafax.Decizia vine ca urmare a evenimentelor petrecute la meciul de pe 1 iunie, când echipa din Tunisia…