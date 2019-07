Stiri pe aceeasi tema

- U Craiova și Academica Clinceni se vor duela duminica, in cadrul primei etape din noul sezon al Ligii 1. Meciul se va juca de la ora 18:00, și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV DigiSport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor a stabilit brigada care va oficia intalnirea dintre Universitatea Craiova și Academica Clinceni, programata maine, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in prima runda a sezonului 2019/2020 al Ligii I. Astfel, centralul intalnirii din Banie va fi Marian Barbu,…

- Dorin Rotariu (23 de ani) le-a pus probleme serioase clujenilor in meciul dintre Astana și CFR Cluj, scor 1-0. Vezi AICI detalii despre meci Fotbalistul roman, remarcat și de Dan Petrescu dupa meci, s-a declarat incantat ca a reușit sa invinga o echipa din Romania. „A fost un meci greu, cu o echipa…

- Golgheterul Universitații Craiova in jocurile amicale din cantonamentul austriac da carțile pe fața și ii ”amenința” pe rivali. Trei goluri in cinci meciuri a inscris ”fiul ratacitor”al Craiovei in partidele de pregatire din Austria. Revenit la ”juveți” dupa ce a fost imprumutat la Timișoara, apoi…

- Chilianul Gonzalo Jara (33 de ani) e unul dintre baieții rai ai fotbalului mondial. In meciul cu Uruguay de la Copa America, pierdut 0-1, a agresat un fan intrat pe teren. Acest fundaș chilian iese din nou in evidența cu un gest grosolan la Copa America. Și tot la un meci cu Uruguayul. Gonzalo Jara,…

- ​Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, la Pro X, ca meciul cu CFR Cluj de duminica va fi ultimul pentru antrenorul Mihai Teja, subliniind ca deocamdata nu stie cine îi va lua locul, transmite News.ro."Sa felicitam campionii. Merita campionatul, l-au luat pe merit. L-am si sunat…

- Vlad Mihalcea (20 de ani) este jucatorul in care Gigi Becali și-a pus mari speranțe. Fotbalistul insa pare a fi departe de a da randamentul promis. Momentan, Mihalcea este imprumutat la Academica Clinceni. Dar atenția lui e indreptata mai mult, din spusele antrenorului Ilie Poenaru, catre jocurile…