Fotbal: Bogdan Vintilă (FCSB) - Meritam să câştigăm cu Dinamo, am avut ocazii mai clare Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintila, considera ca formatia sa ar fi meritat sa castige derby-ul cu Dinamo, din cadrul etapei a 12-a a Ligii I, incheiat cu scorul de 1-1, pentru ca a avut ocazii mai clare. "A fost o partida spectaculoasa pe care consider ca meritam sa o castigam, am avut ocazii mai clare, mai multe, dar imprecizia a facut ca rezultatul sa ramana egal pana la urma. A fost o atmosfera frumoasa, suporterii nostri au fost deosebiti, la inaltime, le multumim pe aceasta cale ca au fost alaturi de noi si ne dorim ca pe viitor sa-i facem fericiti prin adunarea punctelor pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

