Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Ural, Eric Bicfalvi, a inscris un gol in meciul pierdut, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-4, in fata formatiei Ufa, la care joaca Ionut Nedelcearu, in etapa a XXVI-a a campionatului Rusiei potrivit news.ro.Bicfalvi a deschis scorul in minutul 16. Gazdele s-au…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru New York City FC, care a obtinut prima sa victorie din actualul sezon al ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS), 2-0 cu DC United, duminica, la Washington. Mitrita a reusit al doilea sau gol in sapte partide pentru formatia newyorkeza,…

- Internaționalul roman Nicolae Stanciu (25 de ani) a marcat, vineri, un gol pentru Al Ahli, in victoria echipei sale contra celor de la Al Wehda, scor 3-2, din etapa cu numarul 28 a primei ligi din Arabia Saudita, potrivit mediafax.Citește și: Carmen Dan lovește tare, dupa dezvaluirile Emiliei…

- Internationalul roman Florin Andone a adus sambata victoria lui Brighton, inscriind unicul gol al meciului de acasa cu lanterna rosie Huddersfield, din etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Angliei. Atacantul, introdus in minutul 57 in locul lui Glenn Murray, a marcat in minutul 78…

- Mijlocasul Razvan Marin a marcat un gol in meciul pe care echipa lui, Standard Liege, l-a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), pe teren propriu, vineri, cu Mouscron, in etapa a XXVIII-a a campionatului belgian de fotbal potrivit news.ro.Internationalul roman a deschis scorul, in minutul…

- Fotbalistul roman a luat in minutul 40 o acțiune pe cont propriu din stanga terenului, a intrat in centru și, dupa ce a driblat doi adversari, a șutat napraznic in stanga portarului de la 20 de metri. Mitrița a jucat 76 de minute in acest meci. Celalalt gol a fost marcat de Moralez,…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat un gol pentru Standard Liege, care a invins-o pe Lokeren cu scorul de 3-1, vineri seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Internationalul roman a deschis scorul in min. 16, celelalte goluri ale gazdelor fiind…

- Fotbalistul roman Alexandru Mitrita a marcat in primul sau meci pentru echipa americana New York City FC, care a remizat cu campioana Suediei, AIK Stockholm, scor 1-1, intr-un amical disputat vineri la Abu Dhabi. Mitrita a inscris chiar in ziua in care a implinit 24 ani. Internationalul roman, care…