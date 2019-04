Stiri pe aceeasi tema

- Ajax Amsterdam s-a calificat surprinzator in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Juventus Torino cu scorul de 2-1 (1-1), marti seara, in deplasare, in mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei. Dupa 1-1 la Amsterdam, Ajax a produs din nou un fotbal…

- FC Barcelona s-a calificat fara probleme in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a invins-o pe Manchester United cu scorul de 3-0 (2-0), pe Camp Nou, in returul sferturilor de finala. Barca, invingatoare si in tur, cu 1-0, s-a impus prin golurile marcate de Lionel…

- FC Barcelona a invins-o pe Manchester United cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, pe „Old Trafford“, in prima mansa din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Golul care a facut diferenta a fost de fapt un autogol ...

- Manchester United - FC Barcelona și Ajax Amsterdam - Juventus Torino au fost meciurile zilei de miercuri din turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor.Barcelona s-a impus pe terenul celor de la Mancheser United, scor 1-0. Catalanii nu au reușit sa marcheze prin jucatorii sai, dar au…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, accidentat la coapsa dreapta in urma cu doua saptamani, ''va fi titular'', miercuri, in meciul din prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, cu Ajax Amsterdam, a anuntat, marti, antrenorul echipei italiene Juventus…

- Liga Campionilor, sferturi, tur. Azi, Tottenham - Manchester City și Liverpool - FC Porto. Sferturile de finala din Liga Campionilor debuteaza marți cu doua partide in care sunt implicate trei cluburi din Anglia. In jocurile care vor incepe de la ora 22.00 (in direct pe Digi Sport, Telekom Sport și…

- Vedeta echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, nu va fi suspendat de Comisia de disciplina a UEFA dupa gestul obscen facut la adresa suporterilor lui Atletico Madrid in meciul retur al optimilor Ligii Campionilor de saptamana trecuta. Potrivit France Football, Comisa de disciplina…

- Duelul dintre FC Barcelona si Manchester United este capul de afis al sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon. Primul meci va avea loc pe Camp Nou, pe 9/10 aprilie, iar returul pe Old Trafford, pe 16/17 aprilie. …