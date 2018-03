Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei se mentine pe locul 36 in clasamentul pe luna martie publicat, ieri, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA).Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba, in aprilie si mai, cand au ocupat locul 47. Romania va disputa doua jocuri…

- „Lupii galbeni” ocupa primul loc in Seria a III-a a Ligii a III-a și sunt aproape de a-și indeplini obiectivul. Toți cei de la Petrolul se gandesc la un singur lucru: promovarea. Prahovenii au debutat cu dreptul in anul 2018, dupa ce au obținut victoria in meciul de pe teren propriu cu Sporting Roșiori,…

- Portretul lui Romulus Ciobanu, antrenorul comparat cu Cosmin Contra. Petrolul vrea promovarea cu orice preț. ”Lupii galbeni” ocupa primul loc in Seria a III-a a Ligii a III-a și sunt aproape de a-și indeplini obiectivul. Toți cei de la Petrolul se gandesc la un singur lucru: promovarea. Prahovenii au…

- Campionatul de fotbal din Grecia a fost suspendat. Așa cum era de așteptat, Guvernul de la Atena a decis, luni, 12 martie, suspendarea pe termen nelimitat a campioantului, dupa incidentele de la meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena, meci intrerupt in minutul 90, dupa ce gazdelor le-a fost anulat…

- Formația Universitatea Craiova s-a impus la limita, scor 1-0, in partida susținuta sambata seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in compania echipei Astra Giurgiu, contand pentru etapa intai din play-off-ul Ligii I. Golul care le-a adus alb-albaștrilor cele trei puncte a ...

- Universitatea Craiova a reușit calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, dupa un meci foarte disputat cu eterna rivala Dinamo. Alb-albaștrii s-au impus cu 1-0 in confruntarea din aceasta seara, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, din sferturile competiției, grației unei „sclipiri” ale ...

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a intocmit o lista preliminara cu 19 jucatori ce evolueaza in strainatate, in vederea partidelor amicale cu Israel si Suedia, din aceasta luna. Primul test este programat pe 24 martie, la Netanya, in compania Israelului, iar cel de-al doilea,…

- La sediul Federatiei Romane de Fotbal a avut loc miercuri dimineata tragerea la sorti a jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a III-a. Echipa care va castiga Liga a IV-a Salaj urmeaza sa se dueleze cu reprezentanta judetului Cluj. Meciul tur va avea loc pe terenul echipei clujene, iar returul…

- Turneul international de fotbal Gold Cup, la care participa statele afiliate Confederatiei Americii Centrale, de Nord si Caraibelor, va trece de la 12 la 16 echipe in anul 2019, a anuntat, luni, CONCACAF. De asemenea, anumite meciuri de la aceasta a 15-a editie vor putea avea loc in America Centrala…

- Directorul sportiv al clubului de fotbal Dinamo, Ionel Danciulescu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ratarea calificarii in play-off-ul Ligii I este o pata neagra pe istoria echipei si a precizat ca jucatorii trebuie acum faca tot posibilul pentru a castiga Cupa Romaniei. …

- Anderlecht Bruxelles a invins-o pe Excelsior Mouscron cu scorul de 5-3, duminica, intr-un meci din etapa a 28-a a campionatului de fotbal al Belgiei, in care internationalul roman Dorin Rotariu a dat doua pase de gol pentru oaspeti. Campioana a condus cu 4-0, prin golurile marcate de Ryota Morioka (26)…

- Timișorenii nu pot deocamdata decat sa viseze la o bijuterie de stadion așa cum este arena pe care ACS Poli s-a batut cu una dintre candidatele (inca) la titlu, CSU Craiova. Deocamdata pe „Dan Paltinișanu” ramanem doar cu speranța ca peluza a doua nu se va prabuși de tot, dar și cu un punct…

- AC Milan o va infrunta pe Arsenal, in capul de afis al optimilor de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon. Milan a trecut de Ludogoret Razgrad in saisprezecimile de finala (3-0, 1-0), in timp ce Arsenal a eliminat formatia suedeza Ostersund…

- Selecționerul Cosmin Contra a luat cina cu Bogdan Lobonț la Roma. ”Gurița” a fost prezent in tribunele stadionului Olimpico, la meciul pierdut la scor de FCSB in fața lui Lazio. ”Gurita” a stat in tribune alaturi de Vlad Chiriches si de Bogdan Lobont, insa nu prea a avut ce sa vada pe teren, elevii…

- Televiziunile LOOK TV si LOOK Plus vor transmite in direct, incepand de miercuri si pana la finalul actualului sezon, mai multe meciuri de fotbal din cele mai importante competitii de fotbal intercluburi, UEFA Champions League si UEFA Europa League.

- Atacantul formatiei Bursaspor, Bogdan Stancu, in varsta de 30 de ani, s-a retras din nationala Romaniei, el anuntandu-si decizia printr-o scrisoare deschisa trimisa pe adresa FRF, transmite News.ro . “Cu un profund sentiment de regret doresc sa anunt, prin aceasta scrisoare deschisa, retragerea mea…

- Scandalul fotbalistic al penultimei etape din returul Ligii I a avut loc la Voluntari, cand, in minutul 85, arbitrul Marcel Birsan a acordat o lovitura de pedepsa dupa o interventie a portarului Miodrag Mitrovic la Daniel Benzar, ca apoi sa se razgandeasca, dupa ce asistentul Marica i-a spus centralului…

- Dupa meciul cu FC Botosani, Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a comentat din nou pe marginea faptului ca, in acest sezon, fiului sau, Ianis, nu i s au dat sanse la prima echipa a Fiorentinei. FC Viitorul a invins FC Botosani cu 2 1, iar Ianis a avut din nou o evolutie apreciata si mare pofta…

- Selecționerul Cosmin Contra a vorbit despre revenirea lui Dan Nistor de la CFR Cluj la Dinamo. Mijlocașul a plecat de la "caini" in perioada in care "Gurița" era antrenor in Ștefan cel Mare. "Fiecare antrenor iși face o strategie. Atunci am considerat ca am nevoie de un jucator cu caracteristicile lui…

- Universitatea Craiova a fost susținuta de cateva sute de suporteri la meciul caștigat in deplasarea cu FC Voluntari, scor 1-0. Pe intreg parcursul meciului suporterii oltenilor și-au incurajat favoriții, iar la final au fost recompensați de jucatori, care au venit sa cante alaturi de ei. Cei care au…

- Naționala statului Israel și-a desemnat antrenorul interimar pentru confruntarea cu Romania, care va avea loc sambata, 24 martie, la Netanya. Ramasa fara antrenor dupa ce contractul lui Elisha Levy a expirat, Federația l-a desemnat in funcția de antrenor interimar pe Alon Hazan, antrenorul naționalei…

- Eugen Neagoe, tehnicianul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, a fost extrem de dezamagit dupa eșecul suferit de echipa sa pe terenul lui U Craiova, scor 0-1. "Am facut un joc tactic foarte bun, i-am blocat bine pe Gustavo, Baluța și Mitrița. Plecam fara puncte, dar lasam o impresie buna. Jucatorii au…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal (FRF) a comunicat oficial, ieri, clubului United Galati decizia in dosarul meciului nedisputat de la Timisoara, cu Informatica, din Liga 1 de futsal: partida castigata prin neprezentare de clubul timisorean. Verdictul a dus la un atac dur din partea…

- In 2018 cu o noua strategie! Zimbru Chisinau se va axa in sezonul ce va lua start in primavara doar pe jucatorii de la propria scoala de fotbal. De la echipa au plecat majoritatea stranierilor si au ramas doar rusul Dmitri Teleghin si turcul Cagkan Cakir.

- Florin Burghele Florin Burghele, de la Sporting Juniorul Vaslui, va participa cu naționala U18 la un turneu in Spania. Selecționerul Florin Bratu l-a convocat pe vasluianul Florin Burghele, de la Sporting Juniorul, la lotul Romaniei U18 care va participa la un turneu amical din La Manga, Spania, in…

- DINAMO - CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT TELEKOM SPORT. LIVE STREAMING. Dinamo - Craiova se intalnesc, de la 20:45, pe Digi Sport 1, in cel mai așteptat meci al etapei a 23-a din Liga 1. Prima etapa din acest an incepe cu un derby: Dinamo - CS U Craiova. Ambele echipe au nevoie de victorie…

- Vineri seara, Hagi nu s-a mai ferit de cuvinte, si-a exprimat opinia sincera despre motivele care-l fac sa se gandeasca la plecare, apoi a transmis un mesaj trist, dar cat se poate de clar: "Realitatea e crunta! Crunta, fratilor! Cum arata Liga 2, Liga 3, campionatele de juniori... Mergeti in continuare…

- Fanii clubului brazilian de fotbal Portuguesa din Sau Paulo, suparati dupa un esec cu 0-3 pe teren propriu, au interceptat livrarea unui fast-food pentru jucatorii din vestiar si au mâncat cele 10 pizza comandate, a declarat un fan agentiei Reuters. Dupa înfrângerea din meciul cu Oeste…

- Juniori MODIFICARI… Nationala Romaniei de fotbal – U17 va avea un nou staff tehnic. Convocati la nationala U17, vasluienii Auras June si Marcel Chiorean se vor antrena sub comanda a antrenorilor Adrian Vasai si Mihai Ianovschi junior. Staff-ul tehnic va fi coordonat de Aurel Ticleanu. Federatia Romana…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe 24 martie un meci amical cu selectionata Israelului, in deplasare, a anunțat astazi forul de la București. Pe langa partida cu Suedia, programat pe 27 martie, la Craiova, echipa țarii noastre susține și aceasta partida de verificare din Israel. Cele doua…

- Selectionerul Cosmin Contra admite ca echipa nationala a fost repartizata intr-o grupa dificila, dar are incredere ca Romania poate trece de prima faza a competitiei si chiar castiga turneul.

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, miercuri, dupa tragerea la sorti a grupelor Ligii Natiunilor, ca tricolorii au nimerit intr-o grupa grea, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania. ''Suntem intr-o grupa grea, o grupa echilibrata,…

- Joey Barton (35 de ani), exclus din fotbal 18 luni, afirma ca "pariurile sunt un fenomen care a prins radacini in fotbal. Dar nu pariurile sunt greșite, ci trucarea meciurilor". La 35 de ani, Joey Barton inca spera sa revina. Pe 26 aprilie 2017, a fost suspendat 18 luni și amendat cu 30.000 de lire…

- Divizionara C CSO Filiași a trecut la nivelul doi al pregatirii din aceasta iarna. Dupa o saptamana de antrenamente pe plan local, elevii lui Silviu Lung, Cosmin Fruntelata și Ionuț Stancu au mers ieri la Policlinica pentru Sportivi din Craiova ...

- Fostul international Florin Prunea a declarat, ieri, ca selectionerul Cosmin Contra risca sa isi piarda functia in cazul in care fostii jucatori ai Generatiei de Aur vor prelua conducerea Federatiei Romane de Fotbal. Prunea, care ar putea candida la presedintia FRF, l-a laudat pe Contra pentru ce…

- Cosmin Contra, selecționerul naționalei Romaniei, a fost prezent in aceasta dimineața la antrenamentul Universitații Craiova, desfașurat in cadrul complexului sportiv al hotelului Papillon din Belek, unde au oltenii stabilit cartierul general. „Gurița” s-a intreținut cu Devis Mangia și a fost ...

- JUNIORI… Auras June si Marcel Chiorean, jucatorii echipei Sporting Juniorul Vaslui, au fost convocati la echipa nationala de fotbal a Romaniei – Under 17 pentru “dubla” amicala cu selectionata similara a Turciei. Jucatorii pregatiti de Sorin Colceag s-au reunit duminica, 7 ianuarie, la Centrul National…

- Tehnicianul lui Manchester United, Jose Mourinho, susține ca "greșelile copilarești" ale elevilor sai au facut ca "diavolii roșii" sa obțina doar un egal pe terenul lui Leicester City (2-2). Declarația a fost facuta in cadrul conferinței de presa organizate dupa terminarea partidei de la Leicester.…

- Selecționerul Cosmin Contra iși petrece Sarbatorile in Spania. Tehnicianul fusese invitat la lansarea magazinului oficial al fostei sale echipei, Petrolul Ploiești . Selecționerul a declinat invitația echipei Petrolul Ploiești (azi in Liga 3), cu care a cucerit Cupa Romaniei in 2013, deoarece se afla…

- Jucatorii clubului FC Barcelona Lionel Messi si Andres Iniesta, atacantul echipei Celta Vigo Iago Aspas si portarul clubului Atletico Madrid Jan Oblak au fost principalii protagonisti ai Premiilor Marca pentru fotbal in sezonul 2016-2017, la gala care a avut loc la "Convento de los Angeles" din capitala…

- A fost greu, dar frumos. Intr-o atmosfera cum numai in meciurile din derbiurile mari ale Europei poți vedea, Universitatea Craiova a reușit sa-și adjudece punctele din jocul susținut sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in compania liderului Ligii I, CFR ...